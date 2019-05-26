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هاجم مصر 3 مرات.. كيف تواجه الزراعة أسراب الجراد؟

الجراد الصحراوي والإفريقي يهاجم مصر للمرة الثالثة هذا العام.. وإسماعيل: بدء موسم التكاثر سبب عودته ونكافحه بـ11 قاعدة.. والزراعة: لا تدعو للقلق ولا ترتقي إلى الأسراب
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي
استنفار كبير شهدته محافظات الصعيد ومحافظة أسوان على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم من قبَل الجراد الصحراوي للمرة الثالثة فى وقت قصير من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة، من أجل التصدى للخطر الآتي من إفريقيا والسودان مبكرًا، قبل أن يتكاثر ويخلف وراءه خسائر تقدر بالمليارات، وحتى تتجنب الدولة ما حدث فى الهجمات السابقة التى تعرضت لها من قبَل الجراد، إذ إن مصر لديها تاريخ طويل من الهجوم من قبل الجراد.
أسباب الظهور  يأتى ظهور الجراد فى هذا التوقيت نتيجة تحسن الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي والإفريقي فى مصر، فى هذا التوقيت من العام وبدء موسم التكاثر. يوجد أكثر من 28 عائلة من الجراد تضم في ثناياها أكثر من 20 ألف نوع من الجراد المنتشر في جميع أنحاء العالم، لعل أبرزها الجراد الصحراوي،
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