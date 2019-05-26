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بـ2 مليار يورو.. ننشر تفاصيل ربط الكهرباء مع أوروبا

مصر توقع اتفاقا مع شركة قبرصية للربط الكهربائي مع أوروبا..رئيس شركة يورو أفريكا: تكلفة المشروع 2 مليار يورو ومدة التنفيذ36 شهرًا.. ومصدر بالكهرباء: مد كابل بطول 1800 كيلو
تحرير:صابر العربي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
خطوط نقل كهرباء - أرشيفية
خطوط نقل كهرباء - أرشيفية
أبواب جديدة تطرقها مصر لتصريف الفائض الكبير من الكهرباء التي تتمع بها حاليا، وكان آخر تلك الأبواب، عبر بوابة أوروبا للربط الكهربائي مع كل من قبرص واليونان. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطارى بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "يورو أفريكا" القبرصية، بما يسهل تصدير الغاز لأوروبا كلها.
وتمتلك مصر قدرات كهربائية تسعى لتصديرها أو تبادلها مع دول الجوار، فبعد أن انتهت مصر من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، بات لديها قرابة الـ52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الحالي لم تتعد الـ30
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مجلس-النواب

«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
رئيس-الاركان -محمد-فريد-في-ختام بدر 2019 (5)

رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (6)

مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
حج-وعمرة (2)

اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

نائب هيئة البترول: كل شهر يوجد اكتشافات

قال المهندس عابد عز رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، مضيفا: "زي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم أحسن، والأرقام التي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة نتمنى أن تنال رضاكم وثقتكم، السنة المالية المقبلة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع، خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز، ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات"، جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن العام المالي 2019 - 2020.
سامح-شكرى (2)

مصر تحذر تركيا من التنقيب في منطقة بحرية غرب قبرص

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ"، اليوم، حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: استمرار انتعاش الصادرات والسياحة في مصر

أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وتوقع الصندوق، في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، الذي أطلق اليوم الاثنين، من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. كما توقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤا للنمو من 4.2% في 2018 إلى 3.6% خلال عام 2019.
هلال

معهد البحوث الفلكية يعلن أول أيام شهر رمضان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن شهر رمضان سيبدأ فلكيًّا يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 مايو، لافتًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة لرؤية الهلال من خلال التنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة المدنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه اللجان متواجد في المحافظات للتحقق من رؤية الهلال. وأضاف القاضي، في تصريحاته إلى «التحرير»، أن المعهد سيعقد مؤتمرا صحفيًّا يوم الأحد المقبل 5 مايو؛ لإعلان نتائج الرؤية، بالإضافة إلى قرار دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر رمضان.
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