بـ2 مليار يورو.. ننشر تفاصيل ربط الكهرباء مع أوروبا

مصر توقع اتفاقا مع شركة قبرصية للربط الكهربائي مع أوروبا..رئيس شركة يورو أفريكا: تكلفة المشروع 2 مليار يورو ومدة التنفيذ36 شهرًا.. ومصدر بالكهرباء: مد كابل بطول 1800 كيلو

تحرير:صابر العربي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

أبواب جديدة تطرقها مصر لتصريف الفائض الكبير من الكهرباء التي تتمع بها حاليا، وكان آخر تلك الأبواب، عبر بوابة أوروبا للربط الكهربائي مع كل من قبرص واليونان. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطارى بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "يورو أفريكا" القبرصية، بما يسهل تصدير الغاز لأوروبا كلها.

وتمتلك مصر قدرات كهربائية تسعى لتصديرها أو تبادلها مع دول الجوار، فبعد أن انتهت مصر من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، بات لديها قرابة الـ52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الحالي لم تتعد الـ30

وتمتلك مصر قدرات كهربائية تسعى لتصديرها أو تبادلها مع دول الجوار، فبعد أن انتهت مصر من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، بات لديها قرابة الـ52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الحالي لم تتعد الـ30 ألف ميجاوات، أي أن مصر لديها فائض "في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدر بـ35% على أقل التقديرات.

الربط بين مصر وأوروبا

وحسب مصدر بوزارة الكهرباء، فوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، تسلم في الأشهر القليلة الماضية، من شركة "يورو أفريكا" القبرصية، دراسة الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، ومتوقع أن يمثل مشروع الربط جزءا من مشروع ربط كهربائي أكبر بين أوروبا وإفريقيا.

وعقب المصدر بأن الشركة القبرصية ستكون مسؤولة عن تنفيذ وإبرام تعاقدات خطوط نقل الكهرباء، وستتكفل بكل المصاريف المالية الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، دون أن تتحمل مصر أي مبالغ مالية لتنفيذ المشروع، وستقوم الشركة القبرصية بتركيب كابل بحري طوله قرابة الـ1800 كيلومتر يصل بين قبرص ومصر.

مدة تنفيذ المشروع

وعن تفاصيل القيمة المالية للمشروع، قال كاسوليديس، رئيس مجلس إدارة شركة "يوروأفريكا"، إن الاتفاق بقيمة 2 مليار يورو، واصفًا الاتفاق بالتاريخي، منوهًا بأنه من المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ بدء البناء، وستبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت سطح البحر.

وأفاد رئيس شركة "يوروأفريكا" أن المرحلة الأولى للمشروع، سينقل مغذي الربط المشترك 1000 ميجاوات، وسيتم زيادتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن ربط شبكة الكهرباء المصرية الوطنية مع نظام الكهرباء الأوروبي عبر قبرص، سيسهم في أمن الطاقة.

بدوره، أوضح وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أنه جرى إعداد الاتفاق بمعرفة المختصين فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، بموافقة الجانب القبرصى، لتحديد مسؤوليات الجانبين حيال المشروع، وتنفيذه بمعرفة شركة "يوروأفريكا" القبرصية، مُضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القبرصية؛ لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائى بحرى بين مصر وقبرص واليونان.

لتبادل 2000 ميجاوات

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك دراسات متعمقة لتبادل قدرات 2000 ميجاوات، لافتا إلى أن تلك الدراسات ستستغرق فترة من الوقت، قد تصل إلى عام، بحيث تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائى بين دول الجوار، إذ تم الاتفاق على الربط مع الأردن وليبيا والسودان، كما أن لمصر دورا بارزا فى منظومة الربط العالمى (جيتكو).

ومن جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن تنفيذ مشروع الربط يُعزز الشراكة بين البلدان الثلاثة، فضلاً عن تحقيق مزايا لهم، أخذا فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة، وزيادة القدرات المتاحة، والتوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفق معدلات التنمية الحالية فى القطاع، إضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها لليونان، ثم إلى باقى أوروبا، وبهذا ستكون مصر ناقلاً مهمًّا للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.