غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

غرق - تعبيرية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة «كوبري الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، بإشراف العميد عصام هلال، مأمور المركز،



البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة «كوبري الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، بإشراف العميد عصام هلال، مأمور المركز، وقسم الإنقاذ النهري، حيث جرى انتشال الجثمان، والذي تبين أنه للمدعو «سمير.ح.إ.ب» 39 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، يرتدي ملابسه كاملة، بينما دلت المعاينة الأولية على غرقه أثناء الاستحمام وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.





