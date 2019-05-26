جريمة

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
غرق - تعبيرية
غرق - تعبيرية
لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة «كوبري الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، بإشراف العميد عصام هلال، مأمور المركز،
اقرأ المزيد
محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (1)

عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
غرق

كان بيغسل التوك توك.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالشرقية

لفظ شاب، بالكاد أتم ربيعه السابع عشر، أنفاسه الأخيرة غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وذلك في أثناء قيامه بغسل دراجته البخارية «توك توك» على جسر البحر، حيث انزلقت قدماه وسقط صريعًا في المياه، بينما جرى انتشال الجثة من قبَل شرطة المسطحات المائية، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
حريق (2)

من أشعل حريق «المهندسين العرب» بالشرقية؟

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، من السيطرة على الحريق الذي نشبَّ بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية بمحيط الحريق، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد الأسباب والخسائر.
حريق

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق «المهندسين العرب» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي نشبَّ اليوم، بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، للسيطرة على النيران وإخمادها، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، فيما يشارك المواطنين رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org