تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

ماتياس دي ليخت

يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.

ومع وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مينو رايولا، كل شيء من الوارد أن يتغير بصورة كبيرة ودرامية، وذلك بعدما أفادت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض جديد لدي ليخت سيحصل بموجبه على 14 مليون يورو سنويا. ويبدو أن برشلونة ليس حريصًا على الدخول في تلك الحرب، كما أن اللاعب نفسه يجد العرض مغريًا لدرجة

ومع وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مينو رايولا، كل شيء من الوارد أن يتغير بصورة كبيرة ودرامية، وذلك بعدما أفادت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض جديد لدي ليخت سيحصل بموجبه على 14 مليون يورو سنويا.



ويبدو أن برشلونة ليس حريصًا على الدخول في تلك الحرب، كما أن اللاعب نفسه يجد العرض مغريًا لدرجة أنه لا يمكن رفضه.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى إخبار دي ليخت ممثليه بأنه بات قريبًا من الموافقة على عرض مانشستر يونايتد، على الرغم من أن الأخير لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



لنرَ ماذا سيحدث في الميركاتو الصيفي، ولكن الأكيد أن المدافع الهولندي لن يبقى في صفوف أياكس الموسم المقبل.