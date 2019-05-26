رياضة

تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.
ومع وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مينو رايولا، كل شيء من الوارد أن يتغير بصورة كبيرة ودرامية، وذلك بعدما أفادت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض جديد لدي ليخت سيحصل بموجبه على 14 مليون يورو سنويا. ويبدو أن برشلونة ليس حريصًا على الدخول في تلك الحرب، كما أن اللاعب نفسه يجد العرض مغريًا لدرجة
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
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وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
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5 غيابات تضرب الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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برشلونة يبدأ خطوات التخلص من نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني بدأ أولى خطوات التخلص من نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعب، الذي انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 160 مليون يورو ويتعرض اللاعب لانتقادات حادة من جماهير برشلونة التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده أكثر من مرة داخل أسوار "كامب نو" آخرها بعد خروج الفريق من دوري الأبطال أمام ليفربول.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

تحدث ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام الهولندي، عن مستقبله مع فريقه في الموسم المقبل، بعد أن ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها برشلونة الإسباني. وقال دي ليخت في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، إن كل الاحتمالات واردة بشأن رحيله عن أياكس أو البقاء، موضحًا أنه تلقى محادثات بالفعل في وقت سابق من جانب مسؤولي النادي الكاتالوني، لكن لا يوجد أي اتفاق في الفترة الحالية.
ماتياس-دي-ليخت (2)

مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض دي ليخت بسبب والده

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أهدر فرصة التوقيع مع ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، الصيف الماضي بسبب مخاوف تتعلّق بوالده، علمًا بأنه لا تزال الكثير من التكهنات تدور حول مستقبل ماتياس دي ليخت، في وقت تتصارع فيه غالبية أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى أندية بحجم برشلونة ويوفنتوس، وليفربول، وباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع المدافع الشاب، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

بشرى سارة لبرشلونة.. إيقاف مينو رايولا 3 أشهر

لن يتمكن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا من إبرام الصفقات خلال الصيف المقبل بعدما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقافه عن التدخل في أي صفقات تبرم في إيطاليا، ليقرر بعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقافه عن العمل في التعاقدات لمدة 3 أشهر عالميا، وبالتالي لن يتدخل في أي صفقة حتى يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الأمر الذي يمثل خبرا سعيدا لبرشلونة لرغبته في التعاقد مع مدافع وقائد أياكس ماتياس دي ليخت، حيث يمثل رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا أيضًا، العقبة الكبرى أمام العملاق الكتالوني لإتمام تلك الصفقة.
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