كامل الوزير: تحويل قطار أبو قير لـ«مترو»

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، في أثناء استقلاله قطار أبوقير، إنه سيتم تحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائي مسطح، مؤكدا أنه جارٍ بحث التعاقد على المشروع. وأضاف الوزير في حديثه للركاب، أنه تم اتخاذ قرار بتحويل القطار إلى مترو مثل المعمول به في القاهرة: "إنتم مش راضيين بقطار أبو قير علشان قديم إحنا هنطوره ونشغله لناس ترضى بيه"، مشيرًا إلى أنه عقب رفع العربات التي لا تصلح للعمل من الخط سيتم تحويلها إلى خردة لإعادة تطويرها من جديد لتطوير باقي خطوط القطارات خاصة التي ستصل إلى مدينة برج العرب.

كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد وصل اليوم الأحد، إلى محطة قطار مصر بالإسكندرية، للوقوف على أعمال التطويرات التي تشهدها، وضمن جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية. وفور وصول الوزير إلى محطة مصر وجه بضرورة وضع كشافات إضاءة على الأعمدة الخالية وطفايات الحريق بمحطة مصر الإسكندرية، كما حرص في أثناء وجوده