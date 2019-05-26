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علامات ليلة القدر وموعدها.. تعرف عليها

تحرير:باهر القاضى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
السماء
السماء
"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ".. بهذه الآية الكريمة خاطب المولى عز وجل فى كتابه الكريم، عباده بمكانة وعظمة ليلة القدر، ورد التماسها في الوتر من العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
ويحرص الصائمون على نيل ثواب تلك الليلة، آملين فى أن تكون ليلة القدر، تلك الليلة التى ورد بحقها علامات يستطيع الإنسان أن يتسنى له معرفتها، وما ورَد في علامتها، عن أُبيّ بن كَعب قال: "هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها"، وكذلك أن يكون الجو
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مجلس-النواب

«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (6)

مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
حج-وعمرة (2)

اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -9

كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها

يتأهب جموع الصائمين من المسلمين فى كل ربوع العالم بأسره، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال قدوم العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى «ليلة القدر»، تلك الليلة المباركة التى ينتظرها العالم بأسره لنيل نفحاتها التى لا تعد ولا تحصى. وبحسب ما ورد على لسان بعض رجال الدين والعلماء بالأزهر الشريف، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظَمة مكانتها عند المولى، عز وجل، ولما لها من نفحات ربانية وروحانيات إلهية، تغيّر من أقدار العباد، فضلا عن أنها ليلة مستجاب فيها الدعاء، ولكونها تلك الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم.
هلال-رمضان

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان.. تعرف عليه

دلت الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، على ضرورة الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة فى كافة فصول السنة، غير أن الشريعة خصت شهر رمضان المبارك بالعديد من الفضائل، ومنها المغفرة والتوبة والرحمة، وقبول الدعاء عند الإفطار، وبه ليلة خير من ألف شهر، وهى ليلة القدر، وفى اليوم الثامن من رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَإطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ السلام وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الآمِلينَ.
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