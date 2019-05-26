مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

وزير الاتصالات وسفيرة فنلندا

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض طلعت الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب في مختلف المراحل التعليمية، وترسيخ ثقافة التعليم المستمر لمواجهة التطور السريع في طبيعة الوظائف المطلوبة في المستقبل، والمحور الثاني هو البحث



واستعرض طلعت الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب في مختلف المراحل التعليمية، وترسيخ ثقافة التعليم المستمر لمواجهة التطور السريع في طبيعة الوظائف المطلوبة في المستقبل، والمحور الثاني هو البحث العلمي التطبيقي والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري.



ورحبت لورا كانسيكاس ديبريس بالتعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالأخص في مجال بناء القدرات والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفنلندية العاملة في هذا المجال.



