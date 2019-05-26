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مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
وزير الاتصالات وسفيرة فنلندا
وزير الاتصالات وسفيرة فنلندا
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض طلعت الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب في مختلف المراحل التعليمية، وترسيخ ثقافة التعليم المستمر لمواجهة التطور السريع في طبيعة الوظائف المطلوبة في المستقبل، والمحور الثاني هو البحث
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الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
صرف-معاشات

تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات لهم، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو قروضا شخصية، وتتميز بعض البنوك بتقديم مجموعة من التمويلات والقروض الخاصة بأصحاب المعاشات، بهدف مساعدتهم في الحصول على معيشة أقل بعد التقاعد، أو توفير تمويلات لهم لتنفيذ مشروعات أو مساعدتهم في تجهيز وزواج الأبناء، وغيرها، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وعادة ما تكون الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مثل هذه القروض والتمويلات ثابتة في كل البنوك.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
المهندس-تامر-هدايت‎

«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.
اسامة-كمال

أسامة كمال يدير قمة «تحول إفريقيا 2019» في رواندا

اختارت مؤسسة "Smart Africa- إفريقيا الذكية" التحالف الإفريقي الضخم الذي يضم زعماء وحكومات القارة السمراء ويسعى إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أسامة كمال والرئيس التنفيذي لشركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، للمشاركة متحدثا رئيسيا ومديرا للجلسة الحوارية التي تضم زعماء الدول المشاركين في قمة "تحول إفريقيا" الخامسة (Transform Africa) التي تنعقد في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري.
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