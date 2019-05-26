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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى يوم 27 مايو والثانية 15 يوليو، وتعد حدثا فلكيا شيقا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.وفتح معمل أبحاث الشمس التابع للبحوث الفلكية، باب المشاركة أمام متابعيه على فيسبوك (هنا)، في كل
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علامات ليلة القدر وموعدها.. تعرف عليها

"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ".. بهذه الآية الكريمة خاطب المولى عز وجل فى كتابه الكريم، عباده بمكانة وعظمة ليلة القدر، ورد التماسها في الوتر من العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
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كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.
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تم البدر والأيام بتجري.. قمر رمضان يكتمل في ميعاده

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن قمر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1440 اكتمل بدرا الليلة الماضية (مساء السبت) فى تمام الساعة 11 مساء و11 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أنه ظهر ساطعا مكتملا فى سماء القاهرة. موضحا أن ظهور القمر في مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون شكله بدرا عندما يكون موقعا الشمس والقمر على جانبي الأرض متقابلين، مشيرا إلى أن القمر سيصل مرحلة التربيع الأخر يوم الأحد القادم.
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«البحوث الفلكية» تكشف عدد أيام شهر رمضان هذا العام

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عده شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440 هجريا، ستكون 29 يوما، وأن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول فجر اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وبذلك يكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، مشيرا إلى أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير.
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حقيقة تغريم مشغلي القرآن بالمترو 500 جنيه في رمضان

علق أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، على ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن الكريم والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك أو غيره، مؤكدا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة. وأهاب متحدث المترو بوسائل الإعلام، تحري كامل الدقة فيما يُنشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميًا.
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