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هل يجلس Chernobyl على عرش Game of Thrones؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مسلسل Chernobyl
مسلسل Chernobyl
تعرض شبكة HBO الأمريكية حاليًا مسلسلا قصيرا بعنوان Chernobyl، خلفًا لمسلسلها الشهير Game of Thrones الذي سيطرت به على قائمة الأعلى مشاهدة في الدراما العالمية لفترة طويلة. ورغم أن المسلسل ما زال في حلقاته الأولى، إذ عرضت منه 3 حلقات فقط، وما زال الجمهور بانتظار 3 حلقات إضافية كي يكتمل الموسم الأول، فإنه نجح في ليلة وضحاها أن يصبح تريند على موقع تويتر، بآلاف المشاهدين يتحدثون عنه وعن الأذى النفسي الذي سببته واقعية أحداثه لهم، وهو ما يطرح سؤالا حول قدرة Chernobyl على تكرار نجاح Game of Thrones.
المسلسل من بطولة جاريد هاريس، وستيلان سكارسجارد، وإميلي واتسون، وتدور أحداثه في فترة الثمانينيات، وتحديدًا عام 1986، عن كارثة تشيرنوبل الشهيرة التي نجمت عن خطأ في أحد المفاعلات النووية في أوكرانيا، متسببة في مقتل 36 شخصا، وآلاف المصابين وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات. يحتل المسلسل حاليًا المركز
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هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟
اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
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سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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Game of Thrones يحقق رقمًا قياسيًا في التعرض للقرصنة

على مدار سنوات عرضه، نجح مسلسل Game of Thrones في أن يحظى بلقب الأعلى مشاهدة في التاريخ، ما يعني أنه الأكثر تعرضًا للقرصنة عالميًا، إذ حققت الحلقة الأخيرة التي أذاعتها شبكة HBO المنتجة للمسلسل، صباح الاثنين الماضي، أكثر من 19 مليون مشاهدة في أمريكا وحدها، أما النسخ المقرصنة فقد وصل عددها لملايين المشاهدات. ووصل عدد تحميلات الحلقة عن طريق مواقع مقرصنة مثل "تورنت" إلى 200 ألف في الساعة الواحدة، ورغم أن الرقم مهول إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي حققه المسلسل عام 2015، بأكثر من ربع مليون تحميل مقرصن، حسب موقع TorrentFreak الأمريكي.
نتفليكس

Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.
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Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.
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جمهور Game of Thrones يطلب إعادة إنتاج الجزء الأخير

اجتمع محبو ومتابعو سلسلة Game of Thrones على تقديم عريضة لشبكة HBO المنتجة للمسلسل كي تعيد إنتاج الموسم الثامن والأخير، بسبب وجود أخطاء كارثية في بناء الشخصيات من وجهة نظرهم، والدليل تراجع تقييمات المسلسل بشكل متدن، سواء في موقع IMDB أو Rotten Tomatoes لتصل إلى أقل نسبة لها منذ 8 أعوام. وحتى الآن بلغ عدد التوقيعات على الوثيقة 760 ألف شخص، تمهيدًا لوصولها إلى مليون شخص قبل طرح الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الثامن يوم الأحد المقبل، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
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