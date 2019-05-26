هل يجلس Chernobyl على عرش Game of Thrones؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مسلسل Chernobyl

تعرض شبكة HBO الأمريكية حاليًا مسلسلا قصيرا بعنوان Chernobyl، خلفًا لمسلسلها الشهير Game of Thrones الذي سيطرت به على قائمة الأعلى مشاهدة في الدراما العالمية لفترة طويلة. ورغم أن المسلسل ما زال في حلقاته الأولى، إذ عرضت منه 3 حلقات فقط، وما زال الجمهور بانتظار 3 حلقات إضافية كي يكتمل الموسم الأول، فإنه نجح في ليلة وضحاها أن يصبح تريند على موقع تويتر، بآلاف المشاهدين يتحدثون عنه وعن الأذى النفسي الذي سببته واقعية أحداثه لهم، وهو ما يطرح سؤالا حول قدرة Chernobyl على تكرار نجاح Game of Thrones.

المسلسل من بطولة جاريد هاريس، وستيلان سكارسجارد، وإميلي واتسون، وتدور أحداثه في فترة الثمانينيات، وتحديدًا عام 1986، عن كارثة تشيرنوبل الشهيرة التي نجمت عن خطأ في أحد المفاعلات النووية في أوكرانيا، متسببة في مقتل 36 شخصا، وآلاف المصابين وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات. يحتل المسلسل حاليًا المركز