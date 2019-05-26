ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
حبس - تعبيرية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية.
وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
وأضافت الرقابة أنه تم إلقاء القبض على صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الخردة وأربعة موظفين آخرين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لقيام الأول والثانى بعرض 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد موظفى الشركة مقابل معاونتهم فى خروج عدد 9 محركات ضخ مياه كهنة من مخازن الشركة لتفريغها من محتواها وإعادتها
وأضافت الرقابة أنه تم إلقاء القبض على صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الخردة وأربعة موظفين آخرين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لقيام الأول والثانى بعرض 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد موظفى الشركة مقابل معاونتهم فى خروج عدد 9 محركات ضخ مياه كهنة من مخازن الشركة لتفريغها من محتواها وإعادتها مرة أخرى بمعاونة باقى المتهمين من موظفى الشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا.
ونجحت الرقابة الإدارية في تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة واتخاذ إجراءات لمنع الفساد والوقاية منه وتلبية مطالب الدولة والمواطنين وذلك خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وفي مجال تحقيق العوائد المالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة في تلك المدة من تحقيق عائد مادي للدولة يقدر بنحو 193 مليون جنيه. (التفاصيل)