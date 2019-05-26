جريمة

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
وأضافت الرقابة أنه تم إلقاء القبض على صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الخردة وأربعة موظفين آخرين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لقيام الأول والثانى بعرض 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد موظفى الشركة مقابل معاونتهم فى خروج عدد 9 محركات ضخ مياه كهنة من مخازن الشركة لتفريغها من محتواها وإعادتها
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محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (1)

عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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الشرطة-تستخدم-الكلام-للكشف-عن-المخدرات-والمفرقعات (1)

الداخلية تلاحق مروجي الكيف في 6 محافظات (فيديو)

جهود متواصلة تقدمها وزارة الداخلية وتويجهات مستمرة من اللواء محمد توفيق بتضييق الخناق على منابع تهريب المخدرات ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو الكيف نقطة انطلاق ومسرحًا لنشاطهم غير المشروع فضلا عن تشديد الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وتنفيذا لتلك الإستراتيجية شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.
اقراص-منشطة

ضبط أجنبي حاول تهريب 18 مليون قرص منشطات جنسية

نجح ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تهريب 18 مليون من الأقراص والأدوية المنشطات الجنسية مختلفة الأشكال والأنواع، و43 ألفا و800 قرص من عقارات وأدوية غير مصرح بها من الجهات المختلفة، ومجهولة المصدر. وبدأت الواقعة بورود معلومات تفيد بمحاولة "محمد أ"، أجنبي الجنسية، إدخال وتهريب كميات كبيرة من الأقراص المنشطة مختلفة الأشكال والأنواع وكميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل حاوية داخلها أمتعة شخصية قادمة من دولة الإمارات عبر ميناء الإسكندرية.
جثة

حط الجثة في شوال.. تفاصيل جديدة في مقتل تاجر المنتزه

"رجب شخص بيحب الخير ومالهوش في الغلط، كل همه يربي عياله بالحلال ويركز فى شغله ومايعرفش حاجة تانية، علشان كده ربنا فتحها عليه والمحل بقى 3، بس الفترة الأخيرة كان عايز يلم فلوسه من السوق، وحاول يقعد مع ابن خالته علشان ياخد فلوسه منه، لكن التاني غدر بيه وقتله فى نص الشارع، ومش بس كده ده حط جثته في شوال ورماها جنب بيت أخته بكل برود.. بس نقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا روى "أحمد" تفاصيل مقتل شقيقه رجب محمد إبراهيم، 49 سنة، الأسبوع الماضي، على يد ابن خالته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب تجارتهما في الملابس ورغبة الضحية في الحصول على أمواله.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ3 مسؤولين و4 آخرين في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن أباظة، وشريف محمد الجندي، وأمانة سر مصطفى عبد العظيم، بالسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهم لاتهامهم بالرشوة والتربح من تزوير خطاب لعدد 162 فدانا بمنطقة برج العرب. تعود الواقعة في القضية رقم 8020 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 1290 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الرقابة الإدارية القبض على 3 موظفين و 4 آخرين في قضية رشوة بنطاق دائرة برج العرب غرب الإسكندرية.
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