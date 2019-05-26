وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

وزير الرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.

كما يؤازر أبناء ميت عقبة، عدد من نجوم الزمالك أمثال محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك السابق، الذي أعلن حضور المباراة من داخل الملعب، بصحبة عدد من نجوم الفريق، منهم أحمد حسام (ميدو)، لاعب الزمالك السابق، وأحمد عيد عبد الملك، بالإضافة إلى رموز النادى، كما يحضر اللقاء عمر السعيد وحمدي النقاز وفرجاني

كما يؤازر أبناء ميت عقبة، عدد من نجوم الزمالك أمثال محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك السابق، الذي أعلن حضور المباراة من داخل الملعب، بصحبة عدد من نجوم الفريق، منهم أحمد حسام (ميدو)، لاعب الزمالك السابق، وأحمد عيد عبد الملك، بالإضافة إلى رموز النادى، كما يحضر اللقاء عمر السعيد وحمدي النقاز وفرجاني ساسي.



ويدير مباراة اليوم تحكيميا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو.



قاريا لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الإفريقي، والبطولة الأفرو آسيوية، فاز في 11 مباراة، بينما خسر في 4 مناسبات.

