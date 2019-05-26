أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أصالة

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.

يمثل المسلسل البطولة المطلقة الثانية للفنانة دينا الشربيني بعد مسلسلها الأخير «مليكة» الذي عرض فى رمضان العام الماضى، يشارك فى بطولة «زى الشمس» ريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر وجمال سليمان، وتدور أحداثه المأخوذة عن فورمات إيطالي حول شقيقتين إحداهما تخون