جريمة

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
محافظ المنوفية المتهم
محافظ المنوفية المتهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
وفي وقت سابق أحال جهاز الكسب غير المشروع محافظ المنوفية السابق إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأوضحت أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق
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حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
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الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
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