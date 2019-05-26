تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

محافظ المنوفية المتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وفي وقت سابق أحال جهاز الكسب غير المشروع محافظ المنوفية السابق إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأوضحت أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق