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رغم تحذيرات منظمة الفاو.. الجراد الصحراوي يغزو مصر

رغم تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة "فاو" من خطورته فبراير الماضي الجراد يقتحم الحدود الجنوبية.. الهجوم الأخير حدث عام 2013 وخلف خسائر تقدر بالملايين بعدد من المحافظات
تحرير:خالد وربي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي
بعد أيام قليلة من إقالة الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، غزا أمس الجراد الصحراوي جنوبي مصر. وتعرضت مصر لعدد من الهجمات من قبل أسراب الجراد، وكانت البداية عام 1954 نتيجة هجوم أعداد كبيرة جدا من الجراد الأحمر على المناطق السكنية والزراعية وخلفت وراءها خسائر كبيرة فى المساحات الزراعية. آخر الهجمات كانت عام 2013، حيث شن الجراد الأحمر هجومًا من الحدود الجنوبية للبلاد ووصل إلى عدد كبير من المحافظات المصرية، مثل البحر الأحمر والغردقة وأم غارب وحلايب وشلاتين، وترك وراءه خسائر تقدر بالملايين.
ووجه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، مسؤولي الزراعة في المحافظة، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة في المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان أبو سمبل البري. وكلف المحافظ رئيس مدينة أبو سمبل، بتوفير الدعم اللوجستي لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات
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طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

نقل النواب تشيد بإلغاء السفر المجاني بالسكة الحديد

أثنى محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه سيحدث فارقا في إيرادات الهيئة، وقال إن جهود وزير النقل الفريق كامل الوزير لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في إحداث الإحلال والتجديد والصيانة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة فى الهيئة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (2)

الحر يعود من جديد.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
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حشرة-الجراد (4)

هاجم مصر 3 مرات.. كيف تواجه الزراعة أسراب الجراد؟

استنفار كبير شهدته محافظات الصعيد ومحافظة أسوان على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم من قبَل الجراد الصحراوي للمرة الثالثة فى وقت قصير من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة، من أجل التصدى للخطر الآتي من إفريقيا والسودان مبكرًا، قبل أن يتكاثر ويخلف وراءه خسائر تقدر بالمليارات، وحتى تتجنب الدولة ما حدث فى الهجمات السابقة التى تعرضت لها من قبَل الجراد، إذ إن مصر لديها تاريخ طويل من الهجوم من قبل الجراد.
هلال

معهد البحوث الفلكية يعلن أول أيام شهر رمضان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن شهر رمضان سيبدأ فلكيًّا يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 مايو، لافتًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة لرؤية الهلال من خلال التنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة المدنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه اللجان متواجد في المحافظات للتحقق من رؤية الهلال. وأضاف القاضي، في تصريحاته إلى «التحرير»، أن المعهد سيعقد مؤتمرا صحفيًّا يوم الأحد المقبل 5 مايو؛ لإعلان نتائج الرؤية، بالإضافة إلى قرار دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر رمضان.
شحن كهربائي للسيارات

كيف تتحوّل مصر لمركز إقليمي للسيارات الكهربائية؟

وقعت مصر عبر مصنع 200 الحربى وشركة «ايموت» للتصميمات والاستشارات، مع شركة فوتون الصينية لصناعة السيارات، اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر. وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصينى تتضمن تصنيعا مشتركا لـ2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي أيضًا.
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الكويت: خطوة على الربط الإلكتروني لجلب عمالة مصرية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلاني، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، قائلا إنه بمجرد اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لمذكرة التفاهم، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعليا في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد صرح بأن منظومة الربط الاليكترونى بين الوزارة ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، سيتم تفعيلها قريبا، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حاليا".
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