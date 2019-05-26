مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

أزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.

ويخضع وليد أزارو، مهاجم الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق، للتعرف على مدى جاهزيته للوجود في المران الجماعي، وزوال الألم الذي كان يعاني منه في الكتف بشكل نهائي. واشتكى مهاجم الأهلي من آلام في الكتف عقب مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة (1-1)، واكتفى بأداء

ويخضع وليد أزارو، مهاجم الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق، للتعرف على مدى جاهزيته للوجود في المران الجماعي، وزوال الألم الذي كان يعاني منه في الكتف بشكل نهائي.



واشتكى مهاجم الأهلي من آلام في الكتف عقب مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة (1-1)، واكتفى بأداء جلسة في صالة الجيم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت لمدة 24 ساعة.



كما خضع أيمن أشرف مدافع الأهلي لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد للوجود مع الفريق في المران الجماعي، واكتفى أشرف بتدريبات خفيفة خلال مران الفريق أمس السبت، وفقًا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي مدرب الفريق.