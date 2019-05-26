رياضة

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
أزارو
أزارو
يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
ويخضع وليد أزارو، مهاجم الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق، للتعرف على مدى جاهزيته للوجود في المران الجماعي، وزوال الألم الذي كان يعاني منه في الكتف بشكل نهائي. واشتكى مهاجم الأهلي من آلام في الكتف عقب مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة (1-1)، واكتفى بأداء
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وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
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تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.
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5 غيابات تضرب الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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احمد الشيخ

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بجزع في الأنكل

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إن أحمد الشيخ صانع ألعاب القلعة الحمراء، يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم، وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب صاحب الـ26 عامًأ، أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم على أن يخضع أحمد الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (9)

رمضان وأزارو يقودان التشكيل المتوقع للأهلي ضد إنبي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إنبي، المقرر لها تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر لقاء الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة، وتعادل في 12، وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. أشرف يظهر بالقناع وعودة جمال ووحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وشهد المران انتظام عمرو جمال، مهاجم الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا. وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
لاسارتى

لاسارتي يتحدث عن صعوبة مواجهة إنبي وأهداف الأهلي

أكّد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أضاف لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب»، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.
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