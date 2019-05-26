هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

مسلسل شقة فيصل

يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟

مسلسل «شقة فيصل» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، صلاح عبد الله، وائل نور، نسرين أمين، أحمد فتحي، تدور أحداث المسلسل حول أربعة شباب يلتقون فى (شقة فيصل) يتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. يشار إلى أن