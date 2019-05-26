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هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
مسلسل شقة فيصل
مسلسل شقة فيصل
يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟
مسلسل «شقة فيصل» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، صلاح عبد الله، وائل نور، نسرين أمين، أحمد فتحي، تدور أحداث المسلسل حول أربعة شباب يلتقون فى (شقة فيصل) يتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. يشار إلى أن
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مسلسل Chernobyl (2)

هل يجلس Chernobyl على عرش Game of Thrones؟

تعرض شبكة HBO الأمريكية حاليًا مسلسلا قصيرا بعنوان Chernobyl، خلفًا لمسلسلها الشهير Game of Thrones الذي سيطرت به على قائمة الأعلى مشاهدة في الدراما العالمية لفترة طويلة. ورغم أن المسلسل ما زال في حلقاته الأولى، إذ عرضت منه 3 حلقات فقط، وما زال الجمهور بانتظار 3 حلقات إضافية كي يكتمل الموسم الأول، فإنه نجح في ليلة وضحاها أن يصبح تريند على موقع تويتر، بآلاف المشاهدين يتحدثون عنه وعن الأذى النفسي الذي سببته واقعية أحداثه لهم، وهو ما يطرح سؤالا حول قدرة Chernobyl على تكرار نجاح Game of Thrones.
اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
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كريم محمود عبدالعزيز يغني «بتحلو أكتر» في «شقة فيصل»

يعد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أحد مفاجآت الموسم الرمضاني لعام 2019، والذى يشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، ويلعب دور شاب بلطجي وحرامي، كما يعرض له مسلسله «شقة فيصل» الذي خرج للنور أخيرا، بعد تأجيل ثلاث سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويلعب خلال المسلسل دور (ميزو) شاب بسيط يحلم بأن يكون مغنيا شعبيا، وعلى مدار الحلقات الماضية غنى أغنيتين الأولى: «صيتي سمع» والتى تفاجأ المشاهدون حينما تأكدوا أنه صوته وليس صوت مغنٍ أخر، بحلقة الأمس غنى «بتحلو أكتر وأكتر».
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (15).. زغللة يشغل زوجته معه في بيع الهيروين

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «شقة فيصل»، لقاء «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بـ«غادة» التى تجسدها ثراء جبيل، بعد أن ذهب ليعاتب شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، على ما فعله وعدم إخباره بوفاة والدتهما، ثم ذهب إلى قبر والدته وأخذ يبكي ويشكو لها من حال الدنيا، فيما حضر «شرابي» يجسده ضياء الميرغني، مفاجأة لـ«سكر» تجسدها آيتن عامر، واتفق مع الجيران على الاحتفال بعيد ميلادها، في محاولة للتقرب منها. وفي أثناء هذه الحفلة دخل «ميزو» إلى المنزل، ورأى «شرابي» يقدم دبلة الخطوبة لـ«سكر»، لكنها «هزأته»، وسط صدمة الجميع، وطرده «ميزو» من الشقة.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» (12).. «ميزو» ينقذ «سكر» من يد الحرامي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، ذهاب «حكيم» يجسده أحمد حلاوة، إلى «أيمن» يجسده وائل نور، واقترح عليه أن يأتي ابنه ليعيش معه حتى ينتهى من امتحاناته، وسيهتم به هو وزوجته التى تجسدها بدرية طلبة، خاصة أنهما ليس لديهما أطفال، لكنه رفض، وطلب «أيمن» من جارته «سعاد» تجسدها مي القاضى، أن تذاكر لابنه قبل الامتحانات، واشترى «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، موبايل جديدا بدل الذي سرق منه، وأخبره أنه سيستقر معه فى القاهرة، وذهبت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى حماتها للاطمئنان عليها.
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