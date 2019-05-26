يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

يوسف الحسيني

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.

شملت الأحراز مسدس صوت و27 طلقة نارية، وعلبة كرتونية تحوي 40 طلقة من عيار 9 مللي، وبندقية آلية وخزينة تخص المتهمين: "أحمد.ع" و"عمرو. ع"، كما شاهدت المحكمة "فلاشة" تحوي 129 مقطع فيديو تخص المتهم سامح القناوي. تضمن أحد المقاطع الاعتداء على الإعلامي يوسف الحسيني في الولايات المتحدة الأمريكية، وآخر لشخص