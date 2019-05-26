رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وألقى الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.وبدأ الفريق محمد فريد، رئيس