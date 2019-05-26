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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
وألقى الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.وبدأ الفريق محمد فريد، رئيس
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السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
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هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -12

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الله تعالى عظم من شأن ليلة القدر فأفرد لها سورة كاملة في كتابه الكريم، مما يدل على قدرها وشرفها ومقامها الكبير، ومعنى القدر: أي المقام والشرف. وأضاف مركز الأزهر لـ«التحرير»: ومقام هذه الليلة واضح ظاهر، فهي خيرٌ من ألف شهر، كما حثت الشريعة على أن الطاعة والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تساوي ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وهي ليلة تنزَّل فيها الملائكة برحمة الله، ويأتي هذا الشرف والقدر لأنها نزل فيها كتاب قدره عظيم على نبي عظيم، لأمة قدرها عند الله عظيم.
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الصحفيين العرب ترفض دعوة ترامب لعقد مؤتمر في المنامة

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي، وحضور أعضاء الأمانة العامة عبد الله البقالي، الدكتور عبد الله الجحلان، ناجي البغوري، ناصر أبو بكر، عدنان الراشد، الصادق الرزيقي، وخالد ميري الأمين العام، وحاتم زكريـا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري، إلياس مراد، عابي فارح الأمناء المساعدون. وكانت قد قررت الأمانة العامة للاتحاد دعوة كافة نقباء الصحافة العربية، الذين تم انتخابهم مؤخرا ليتم تكريمهم في أثناء انعقاد اجتماع الأمانة العامة.
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وزير-الدفاع-يفطر-مع-رجال-المنطقة-الجنوبية

وزير الدفاع يلتقي طلبة المعاهد العسكرية

في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.
مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية المعز طراز جوويند

بأيدي المصريين وللمرة الثانية: رئيس الأركان يشهد تدشين الفرقاطة «المعز»

بسواعد وعقول مصرية مائة بالمائة، دشنت ترسانة الإسكندرية اليوم الفرقاطة "المعز"، ثاني فرقاطة يتم تصنيعها في مصر، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي، حيث شهد رئيس الأركان الفريق محمد فريد، مراسم الاحتفال بتدشينها بالترسانة حيث تم بناؤها.
وزير-الدفاع-يفطر-مع-رجال-المنطقة-الجنوبية

وزير الدفاع يفطر مع رجال المنطقة الجنوبية

التقى وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصرى على كل الاتجاهات.
تخريج-ست-دورات للوافدين-الافارقه بالمعاهد-العسكرية

تخريج 6 دورات للوافدين الأفارقة بالمعاهد العسكرية

في احتفال بسيط جمع الدارسين الوافدين من 36 دولة إفريقية، احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدارسين في 6دورات تدريبية أتموا دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
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