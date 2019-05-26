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«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

تحرير:أحمد جاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
وقال أحمد عبد الله رئيس "صيانكو"، إن الشركة تعمل حاليا على تنويع نشاطها والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات والأرباح، خاصة مع أعباء الأجور والتي قدرت خلال عام 2018 وحدها بـ1.1 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنيه. وأضاف عبد الله أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل،
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السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
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هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -12

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الله تعالى عظم من شأن ليلة القدر فأفرد لها سورة كاملة في كتابه الكريم، مما يدل على قدرها وشرفها ومقامها الكبير، ومعنى القدر: أي المقام والشرف. وأضاف مركز الأزهر لـ«التحرير»: ومقام هذه الليلة واضح ظاهر، فهي خيرٌ من ألف شهر، كما حثت الشريعة على أن الطاعة والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تساوي ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وهي ليلة تنزَّل فيها الملائكة برحمة الله، ويأتي هذا الشرف والقدر لأنها نزل فيها كتاب قدره عظيم على نبي عظيم، لأمة قدرها عند الله عظيم.
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الصحفيين العرب ترفض دعوة ترامب لعقد مؤتمر في المنامة

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي، وحضور أعضاء الأمانة العامة عبد الله البقالي، الدكتور عبد الله الجحلان، ناجي البغوري، ناصر أبو بكر، عدنان الراشد، الصادق الرزيقي، وخالد ميري الأمين العام، وحاتم زكريـا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري، إلياس مراد، عابي فارح الأمناء المساعدون. وكانت قد قررت الأمانة العامة للاتحاد دعوة كافة نقباء الصحافة العربية، الذين تم انتخابهم مؤخرا ليتم تكريمهم في أثناء انعقاد اجتماع الأمانة العامة.
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نائب: معارض أهلا رمضان تدعم توجه الدولة

أشاد خالد مشهور نائب الشرقية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة لأبناء الشرقية، من خلال معرض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أهمية المعرض في دعم توجه الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، إذ ان التخفيضات تترواح ما بين 25 إلى 30%، وهي نسبة ليست بقليلة، وستشكل فارقا كبيرا في الأسعار بالنسبة للمواطن، وحث النائب أبناء المحافظة على التوجه إلى هذه المعارض للاستفادة منها والهرب من جشع التجار.
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«نوع ثالث».. أي فصيل سياسي يمثله حزب النور؟

عقب ثورة 25 يناير وظهوره على الساحة السياسية بقوة، اعتاد حزب النور السلفي على إثارة البلبلة فى الشارع المصري، سواء بالمواقف السياسية التى يصفها البعض بالمتغيرة بين عشية وضحاها، كان آخرها موقف الحزب من التعديلات الدستورية، أو من خلال التصريحات التى تخرج من قيادة الحزب من وقت لآخر وتتسبب فى سخرية وهجوم كبيرين على الحزب ورجاله. آخر التصريحات المثيرة أطلقها رئيس الهيئة العليا لحزب النور سامح بسيوني، خلال احتفالية نظمها الحزب بكفر الدوار في محافظة البحيرة، عندما أكد أن حزبه نوع آخر غير الأحزاب المؤيدة أو المعارضة.
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«إسكان النواب» تناقش موازنة 2020.. الثلاثاء

أعلن علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، في عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة مقسمة على 3 اجتماعات على مدار اليوم، مضيفا أن اللجنة خصصت الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020 لـ(هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).
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نائب يشيد باستعانة «الصحة» بممرضات إنجليزيات

أشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على الارتفاع بمستوى القوى البشرية العاملة بمنظومة الصحة بشكل عام ومنظومة التأمين الصحي الجديد بشكل خاص، موضحا أن الوزارة تهتم بتحسين خدمات التمريض بالمنظومة الجديدة، من خلال استقدام الممرضات الإنجليزيات من ذوي الخبرة للعمل كرئيسات تمريض بكل مستشفى من مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومهمتهن وضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم المهارية.
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