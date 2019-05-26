عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

مجلس الأهلي

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.

وبسؤاله عن حقيقة ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، رد عامر حسين قائلًا: "تم الاتفاق منذ فترة على استئناف مباريات مسابقة كأس مصر بعد انتهاء مباريات أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري، ولا صحة لما يتردد عن إمكانية إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز خلال هذه