بعد إجهاد رمضان.. استقبلي العيد بأظافر قوية

يجب الحفاظ على الأظافر جافة ونظيفة، للابتعاد عن البكتيريا التي تنمو أسفل الأظافر، واحرصي على استخدام مقص أظافر حاد، وجعله ضمن الأدوات الشخصية الخاصة بك

تحرير:آية أشرف ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الأظافر

تقضي ربة المنزل ساعات طويلة في شهر رمضان للوقوف في المطبخ لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وضيوفها، لذلك تتعرض أظافرها للإجهاد من كثرة تعرضها للماء وغسل المواعين واستخدام الصابون، مما يؤدي لتكسيرها وتلفها، قبل دخول العيد تحتاجين للعناية بأظافرك جيدًا للخروج بمظهر جميل وجذاب، والتخلص من آثار شهر رمضان والإجهاد الذي تعرضت له، في السطور التالية نقدم لك بعض النصائح للاهتمام بأظافرك في المنزل دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة في عمل المانكير..

النظام الغذائي احرصي على تناول أكلات مفيدة للأظافر والجلد والشعر، ومنها الألبان التي تحتوي على الكالسيوم، والموز والفاصوليا البيضاء والأفوكادو التي تحتوي على البوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنها البيض واللحوم، والأوميجا 3 أيضًا في الأسماك. شرب المياه يجب شرب المياه بكميات كبيرة بعد الإفطار لتعويض