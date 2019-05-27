حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بعد إجهاد رمضان.. استقبلي العيد بأظافر قوية

يجب الحفاظ على الأظافر جافة ونظيفة، للابتعاد عن البكتيريا التي تنمو أسفل الأظافر، واحرصي على استخدام مقص أظافر حاد، وجعله ضمن الأدوات الشخصية الخاصة بك
تحرير:آية أشرف ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الأظافر
الأظافر
تقضي ربة المنزل ساعات طويلة في شهر رمضان للوقوف في المطبخ لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وضيوفها، لذلك تتعرض أظافرها للإجهاد من كثرة تعرضها للماء وغسل المواعين واستخدام الصابون، مما يؤدي لتكسيرها وتلفها، قبل دخول العيد تحتاجين للعناية بأظافرك جيدًا للخروج بمظهر جميل وجذاب، والتخلص من آثار شهر رمضان والإجهاد الذي تعرضت له، في السطور التالية نقدم لك بعض النصائح للاهتمام بأظافرك في المنزل دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة في عمل المانكير..
النظام الغذائي احرصي على تناول أكلات مفيدة للأظافر والجلد والشعر، ومنها الألبان التي تحتوي على الكالسيوم، والموز والفاصوليا البيضاء والأفوكادو التي تحتوي على البوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنها البيض واللحوم، والأوميجا 3 أيضًا في الأسماك. شرب المياه يجب شرب المياه بكميات كبيرة بعد الإفطار لتعويض
اقرأ المزيد
Kendall Jenner

قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟

مهرجان كان السينمائي يجمع دول العالم، فليس هناك فرق بين المتقدمة والأخرى الفقيرة، حيث إن الفن صوت يصل إلى الآفاق عابرا الحدود، ليسكن في قلوب الأشخاص. وعلى هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، أقيم حفل amfAR الخيري السنوي، حيث حضر العديد من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، ودعنا نتعرف معا على أفضل وأسوأ الإطلالات قبل حفل الختام اليوم حسبما ذكرها موقع The New Daily.
بنطلون واسع على جبينز

أفكار لارتداء البنطلون الواسع في رمضان

تحتارين خلال الشهر الكريم في الملابس التي من الأفضل ارتداؤها، وبالرغم من الأكوام المتراكمة بداخل دولابك فإن أغلبها لا يناسبك في رمضان على عكس الأيام العادية. والعبايات تحتاج إلى أجسام معينة أو قد لا تفضلينها، كما أنك من الفتيات العاملات التي تحتاج إلى التنويع للذهاب إلى العمل، وبجانب ارتداء الفساتين والكارديجان، يمكنك اختيار البنطلون الواسع بقماشاته المختلفة، حيث إنه لا يشعرك بالحر وسهل في الحركة بالإضافة إلى أنه يناسب جميع الأجسام، لذا تعرفي على أفضل الطرق لارتدائه.
بنطلون على بليزر

هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو. خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org