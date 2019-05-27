بعد إجهاد رمضان.. استقبلي العيد بأظافر قوية

يجب الحفاظ على الأظافر جافة ونظيفة، للابتعاد عن البكتيريا التي تنمو أسفل الأظافر، واحرصي على استخدام مقص أظافر حاد، وجعله ضمن الأدوات الشخصية الخاصة بك
تقضي ربة المنزل ساعات طويلة في شهر رمضان للوقوف في المطبخ لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وضيوفها، لذلك تتعرض أظافرها للإجهاد من كثرة تعرضها للماء وغسل المواعين واستخدام الصابون، مما يؤدي لتكسيرها وتلفها، قبل دخول العيد تحتاجين للعناية بأظافرك جيدًا للخروج بمظهر جميل وجذاب، والتخلص من آثار شهر رمضان والإجهاد الذي تعرضت له، في السطور التالية نقدم لك بعض النصائح للاهتمام بأظافرك في المنزل دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة في عمل المانكير..
النظام الغذائي
احرصي على تناول أكلات مفيدة للأظافر والجلد والشعر، ومنها الألبان التي تحتوي على الكالسيوم، والموز والفاصوليا البيضاء والأفوكادو التي تحتوي على البوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنها البيض واللحوم، والأوميجا 3 أيضًا في الأسماك.
شرب المياه
يجب شرب المياه بكميات كبيرة بعد الإفطار لتعويض
النظام الغذائي
احرصي على تناول أكلات مفيدة للأظافر والجلد والشعر، ومنها الألبان التي تحتوي على الكالسيوم، والموز والفاصوليا البيضاء والأفوكادو التي تحتوي على البوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنها البيض واللحوم، والأوميجا 3 أيضًا في الأسماك.
شرب المياه
يجب شرب المياه بكميات كبيرة بعد الإفطار لتعويض نقص المياه الذي يحدث في ساعات الصيام، خصوصا في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
المبرد
تقشير الجسم مهم للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وكذلك الأظافر يجب الاهتمام بتنظيفها جيدًا، استخدمي المبرد للتخلص من الجلد الميت حول الأظافر، كما أنه يساعدك في تحديد الشكل المرغوب لأظافرك أيضاً.
الترطيب
ترطيب الجلد من الأمور الهامة التي يجب القيام بها خاصة في شهر رمضان، لأن البشرة تكون بحاجة للترطيب نتيجة نقص المياه في الجسم، بسبب ساعات الصيام الطويلة وقلة شرب المياه، لذلك استخدمي كريما مرطبا على أظافرك وادهني به يوميًا قبل الذهاب للنوم، هذه الخطوة مهمة لحماية أظافرك من التكسير والتلف.
التدليك
يمكنك عمل مساج لأظافرك قبل النوم، استخدمي أي نوع من الزيوت العطرية المتاحة لديك، هذه الخطوة مهمة وتساعد في تعزيز وصول الدم للأظافر وحمايتها من التكسير.
المواعين
عند غسل المواعين يمكنك ارتداء جوانتي للحفاظ على أظافرك، لأن المنظفات مهما كان ثمنها تحتوي على مواد كيماوية تضر بالأظافر وبشكل خاص الكلور.
بعض الوصفات الطبيعية:
احرصي على تطبيق هذه الوصفات الطبيعية الفترة القادمة حتى دخول العيد للتخلص من مشاكل أظافرك ومنها..
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند من الزيوت المهمة لصحة أظافرك، فهو يسهم في التخلص من الالتهابات والفطريات، اخلطي ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب عسل أبيض، اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها في الميكرويف 10 ثوان، واغمري أظافرك في الخليط ربع ساعة.
تحتاجين تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.
عصير البرتقال
البرتقال مفيد لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على إنتاج الكولاجين، كما أنه غني بحمض الفوليك الذي يسهم بشكل كبير في نمو الأظافر، انقعي أظافرك في عصير البرتقال 10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ، وضعي أي مرطب لديك.
كرري الوصفة مرة في اليوم للحصول على نتيجة سريعة.
الفازلين
الفازلين مهم للترطيب، احرصي على وضعه على أظافرك قبل الذهاب للنوم.
اللبن والبيض
ضعي أظافرك في وعاء به لبن دافئ لمدة 5 دقائق، كما يمكنك وضع صفار البيضة مع اللبن للحصول على نتيجة أفضل، وضعي أظافرك في هذا الخليط ثم اشطفيها جيدًا.
الليمون
الليمون يساعد في تنظيف البشرة جيدًا، جربيه على أظافرك للتخلص من آثار المانكير، وتقوية الأظافر وجعلها لامعة دون الحاجة لطلاء أو مقوي أظافر، كل ما عليك هو استخدام شرائح الليمون ودعكها على الأظافر، اخلطي ملعقة كبيرة بيكنج صودا مع ملعقة صغيرة عصير ليمون وملعقة صغيرة زيت زيتون، اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على أظافرك وافركيها بلطف لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي أظافرك بالماء.