بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

المتهمون انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».

وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 أبريل 2014، بمنطقة المطرية، انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفقا لمواد الاتهام. واستهلت النيابة سرد وقائع القضية،

وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 أبريل 2014، بمنطقة المطرية، انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفقا لمواد الاتهام.



واستهلت النيابة سرد وقائع القضية، منوهة بأنها بدأت من أحد بيوت الله، مسجد تبارك بمنطقة شبرا الخيمة، استقطب المتهم الأول من مرتادي المسجد ومن بينهم المتهمان المعاد محكامتهما، واقتنع المتهمان بوجوب قتال المسلمين، واستباحة دماء المصريين، واستحلال أموال الآمنين، ورُوجت مطبوعات لترسيخ الظلام بعقيدة ضالة تُوجب قتل الأنفس والناس، تستبيح الأموال على غير أساس، ظنوا أن استحلال الحرام فرض دين.

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وذكرت النيابة أنه حينما حان وقف التنفيذ وترويع الآمنين والغدر بهم، حينما قال المتهمون الآن وقت الإرهاب من الآن ذل وخراب، فأبى الله، ورد كيدهم في نحرهم، عبر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أحكموا القبض عليهم، وساقوهم حيث حساب الدنيا.



وتابعت النيابة: "لقد استباحوا الدماء، واستحلوا الأموال، لم يعبئوا لا بالحلال ولا الحرام، ظنوا أن قتل الناس هباء، والله عظم قتل النفس، وعظم إحياءها"، وخاطبت النيابة العامة هيئة المحكمة قائلة: "أنزلوا جزاء بجزاء، سطروا حكم الله بأيديكم ردعًا لهم، وشفاءً لصدور قوم مؤمنين".



من جانبه، طالب الدفاع ببراءة المتهمين، تأسيسًا على انتفاء أركان جريمة الانضمام وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، وأنه لا يوجد دليل سوى بناء على التحريات.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد" بالإعدام شنقًا، إلى جانب الحكم بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العائدون من ليبيا».

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وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في أعقاب إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي عن الجهاد في سوريا من خلال خطابه، ومؤتمر نصرة سوريا حضر إليه العديد من الأشخاص يسألونه عن الحكم الشرعي للسفر للجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد -وكان من بينهم المتهمان السادس والسابع- فكان يخبرهم بأن الجهاد فرض، وأنه كان يثمن السفر إلى سوريا للجهاد هناك لولا ظروفه العائلية التي لم تسمح له بالسفر.



وتابعت المحكمة موضحة أنه وإزاء هذه العقيدة والأفكار التي تكونت لدى المتهم الأول والتي أثرت فيه وشكلت شخصيته، حيث تركزت في عدة محاور بداية منذ شعوره باليأس والسخط والإحباط من النظام الحاكم وقتئذ لظروفه المعيشية الصعبة ورفض طلبه العمل بوزارة الأوقاف، ثم رغبته في أن يطبق حاكم البلاد الشريعة الإسلامية بدلاً من تطبيق القوانين الوضعية التي توصم صاحبها "بالكفر دون الكفر" وتجعله يرتكب معصية، ثم انخراطه في الفكر الجهادي والتكفيرى وتوسعه في الاطلاع على الكتب التي تحمل هذا المنهج والتي تتناول مبدأ تكفير الحاكم لعدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.

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