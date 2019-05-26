جريمة

بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

المتهمون انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
محكمة
محكمة
ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 أبريل 2014، بمنطقة المطرية، انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفقا لمواد الاتهام.  واستهلت النيابة سرد وقائع القضية،
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مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
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كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

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يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
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تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
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الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
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