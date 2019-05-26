جريمة

مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
انتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النار بسيارة الشرطة بعد التصادم بسيارة نقل بمقطورة. من جانبه، أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث. وأكدت
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حريق

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
عمارة-مصر-الجديدة

كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
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بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
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تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
حبس-متهمين-ارشيفية

حبس ضابط لإطلاقه النار على مواطنين بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس ضابط شرطة برتبة نقيب يعمل بإدارة محور تأمين قناة السويس 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على سلاحه، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميري على سيارة ملاكي بعد الاختلاف على أولوية المرور بالطريق العام، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات. وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، إلى أن الضابط المتهم «السيد.م» برتبة نقيب ويعمل بإدارة محور تأمين قناة السويس، وكان يسير بسيارته الخاصة بطريق محور أم كلثوم دائرة مركز الإسماعيلية.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، أنه جاري نقل 7 مواطنين مصابين بكسور وجروح وكدمات مختلفة جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحمودية، غرب المدينة الساحلية، اليوم الخميس. وأكد عثمان، على استقرار جميع حالات المصابين وتلقيهم العلاج المناسب حيث أشار إلى أن الاصابات تنحصر بين كسور وجروح وكدمات مختلفة فى مختلف أنحاء الجسم لافتًا أن بعض المصابين تم عمل لهم جبيرة جبس وتركيب شرائح ومسامير فى مختلف أنحاء الجسد.
تصادم -5 -سيارات-بالبحيرة (3)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بدار السلام

تسبب حادث سير، في مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، بمنطقة دار السلام، حيث تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث بين سيارة نقل ودراجة بخارية بمنطقة دار السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بدار السلام، بوقوع حادث مرورى، تم إخطار اللواء عصام شادي مدير مرور القاهرة، وانتقل على الفور رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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