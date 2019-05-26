مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

حادث تصادم - أرشيفية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.

انتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النار بسيارة الشرطة بعد التصادم بسيارة نقل بمقطورة. من جانبه، أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث. وأكدت