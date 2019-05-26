جريمة

كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

الضحية كان نائما وتفاجأ بالنيران من حوله.. الجيران: النار والدخان غطا المنطقة كلها وصاحب أحد الأكشاك: كان ماسك في الشباك الحديد بيقولي الحقني هموت والدخان طالع من حواليه
تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
العقار محل الواقعة
العقار محل الواقعة
عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
قبل سنوات حضر "رجائي" من الصعيد صحبة زوجته وأولاده قاصدا القاهرة، استقر به الحال في منطقة مصر الجديدة حارسا للعقار رقم (69) بشارع المقريزي المتفرع من الخليفة المأمون. بوتيرة هادئة كانت تسير حياة "رجائي" لا يعكر صفوها شيء ولا جديد يطرأ يغير أحداث يومه، الذي يبدأ مبكرا ما بين شراء طلبات السكان من السوق
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حريق

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
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بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
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