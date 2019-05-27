التوتر والاكتئاب.. تعرف على أسباب الإمساك والغثيان

من أكثر ما يحفز اضطرابات الجهاز الهضمي، الاكتئاب والتوتر، فعندما تشعر بالغضب يقوم جسمك بإفراز بعض الهرمونات التي تؤثر بشكل واضح في عملية الهضم

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الغثيان والإمساك

مشكلات المعدة لم تنتهِ بعد، فعلى الرغم من وجود أجهزة حساسة في جسم الإنسان ودقيقة للغاية، فإن الجهاز الهضمي يحتل مكانة كبيرة في الأمراض المصاحبة له عند حدوث أي خلل، فالإمساك يعد أحد أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، فهو يتمثل في حركات الأمعاء غير المنتظمة؛ لذا يوصى دائمًا بالبحث في الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك باستمرار، مثل قلة تناول المياه بجانب بعض الأدوية التي تتسبب في الانتفاخ، وغيرهما من الأسباب، وعلى الجانب الآخر فإن الغثيان يتم وصفه بأنه الشعور بعدم الارتياح في المعدة.

أصبح الإمساك من الحالات التي يعانيها الكثير من الأشخاص، وقد تتعرض له ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، وربما يوجد كثير من الأشياء التي تتسبب في ذلك، بجانب تناول طعام غير صحي، فإذا كنت تعاني تشنجات في المعدة بصورة متكررة، إليك في ما يلي بعض الأسباب المحتملة لحدوث ذلك، نقلًا عن "healthline": 1- القولون