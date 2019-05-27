صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

التوتر والاكتئاب.. تعرف على أسباب الإمساك والغثيان

من أكثر ما يحفز اضطرابات الجهاز الهضمي، الاكتئاب والتوتر، فعندما تشعر بالغضب يقوم جسمك بإفراز بعض الهرمونات التي تؤثر بشكل واضح في عملية الهضم
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الغثيان والإمساك
الغثيان والإمساك
مشكلات المعدة لم تنتهِ بعد، فعلى الرغم من وجود أجهزة حساسة في جسم الإنسان ودقيقة للغاية، فإن الجهاز الهضمي يحتل مكانة كبيرة في الأمراض المصاحبة له عند حدوث أي خلل، فالإمساك يعد أحد أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، فهو يتمثل في حركات الأمعاء غير المنتظمة؛ لذا يوصى دائمًا بالبحث في الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك باستمرار، مثل قلة تناول المياه بجانب بعض الأدوية التي تتسبب في الانتفاخ، وغيرهما من الأسباب، وعلى الجانب الآخر فإن الغثيان يتم وصفه بأنه الشعور بعدم الارتياح في المعدة.
أصبح الإمساك من الحالات التي يعانيها الكثير من الأشخاص، وقد تتعرض له ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، وربما يوجد كثير من الأشياء التي تتسبب في ذلك، بجانب تناول طعام غير صحي، فإذا كنت تعاني تشنجات في المعدة بصورة متكررة، إليك في ما يلي بعض الأسباب المحتملة لحدوث ذلك، نقلًا عن "healthline": 1- القولون
اقرأ المزيد
أمراض-نتيجة-قلة-النوم

الزهايمر.. تعرف على 4 أمراض تسببها قلة النوم

بعد يوم طويل من التعب والإرهاق كل ما تتمناه هو العودة إلى المنزل والحصول على ليلة نوم هادئة، فالنوم ليس طقسا أو عادة تقوم بها في نهاية اليوم، ولكنه أمر ضروري للغاية، فعند الاستغراق في النوم يقوم جسمك بكثير من الأنشطة التي لا حصر لها، بما في ذلك النمو وإصلاح الخلايا، كما أنه يعمل على استعادة الطاقة والمواد الغذائية لمنع تآكل العضلات والأنسجة، إضافة إلى أن النوم يعمل على توازن الهرمونات وتعزيز الجهاز المناعي ليقوم بوظائفه المهمة مثل الذاكرة، لذلك قلة النوم لا تجعلك فقط تشعر بالإرهاق والتعب ولكن أيضًا تجعلك أقل تركيزًا.
الاهتمام-والرعايه بالحيوانات-الاليفه-والقطط (2)

الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي

يحب الكثير من الناس اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور وتربيتها في المنزل، ربما تكون هواية عند البعض وربما تكون وسيلة للكسب، ولكن الكثير من الأشخاص لا تعرف أضرار ومخاطر تربية تلك الكائنات في البيت، والتي تنتج من خلال الاختلاط المباشر بأجسامهم طوال الوقت. هناك العديد من تلك الحيوانات مثل القطط، والكلاب، والسلاحف، والعصافير، والحمام. أثبتت دراسات عديدة أن هناك نحو 200 مرض تنقلها الحيوانات المصابة للإنسان. ربما تسبب تربية الحيوانات الأليفة أضراراً فتاكة بصحة الإنسان، خاصةً الحامل والطفل. كيف يكون هذا الحيوان مصدر خطر على صحة الإنسان؟
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

ما الدواء الأغلى في التاريخ.. وماذا يعالج؟

وافقت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية على استخدام علاج يعد الأغلى في التاريخ، وهو مخصص لعلاج اضطراب جيني نادر يحدث بمرحلة الطفولة؛ يسمى ضمور العضلات الشوكي. طورت شركة نوفارتيس الأمريكية العلاج الجديد، تحت اسم "زولجنسما"، وهو عبارة عن علاج لاضطراب يدمر سريعًا السيطرة على عضلات الرضع ويقتل أكثرهم في غضون عامين؛ هو علاج لمرة واحدة يعمل لعلاج المرض على المستوى الجيني. هذا يعني أن آثار الدواء يجب أن تستمر لفترة طويلة، على الرغم من أنه ما زال من غير المعروف ما إذا كان العلاج مزمنًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشعور-بالغثيان

تخلص من الغثيان في رمضان.. تجنب المشروبات الغازية

في بداية الصيام وحتى أول 10 أيام من الشهر الكريم قد تحدث لك بعض التغيرات نتيجة الصوم، خاصة إذا كنت تتبع نفس العادات الغذائية كما قبل. والغثيان شعور رهيب يصيب المعدة مما يجعلك تشعر بأنك ستتقيأ، قد يكون سببه فيروسا أو حالة هضمية أو حملا أو حتى رائحة كريهة، كما لا يظهر السبب الحقيقي وراء الغثيان خاصة إذا كان لساعات قليلة واختفى فجأة فيما بعد. وفي رمضان قد تشعر بالغثيان على مائدة الإفطار أو خلال فترة الصوم، وبالطبع تحتاج إلى علاجات تمنع هذا الشعور، لذا اعرف ما يساعدك على الشعور بالراحة من الغثيان، حسبما ذكر موقع Healthline.
التهاب-القولون

الزبادي يطرد الغازات.. نصائح لمرضى القولون في رمضان

القولون العصبي أصبح مرض العصر، ولا يتوفق على فئة عمرية معينة، فيصيب الكبار والصغار نتيجة لاضطرابات في الجهاز الهضمي، وفي وقتنا الحالي أصبحت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بمثابة عامل أساسي في زيادة مثل هذه الاتهابات. وتتمثل الأعراض في الانتفاخ والتشنجات والإمساك، إضافة إلى إنه يؤثر على حياتك بشكل كبير ويمنعك من مباشرة أعمالك، ولإننا في رمضان نحاول دائمًا الحفاظ على صحتنا وتأدية الصيام بشكل لا يؤثر علينا، فما يلي بعض من النصائح التي يجب أن تأخذ بها للتخلص من آلام القولون المزمنة في شهر رمضان.
سرطان-القولون

لا تتجاهل ألم معدتك الشديد.. قد يكون سرطان القولون

أصبح القولون مرض العصر الذي يعاني منه ملايين الأشخاص، وذلك نتيجة للضغوط الاجتماعية والحياتية التي يمر بها الشباب، ولكن عدم المراعاة لمرض القولون، قد يؤدي إلى تحور المرض إلى سرطان القولون، لذلك قامت الأبحاث بعمل استطلاع لـ1.195 شخصا مريضا بسرطان القولون والمستقيم. وجدت الأبحاث أن أغلبية المجيبين على الاستبيان والذين يمثلون 57% تم تشخيصهم بين أعمار تتراوح بين 40 و49 عامًا، وتم تشخيص الثلث منهم بين أعمار تتراوح من 30 إلى 39 عامًا، بالإضافة إلى أن 10% من الأشخاص تم تشخيصهم قبل عمر الـ30.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org