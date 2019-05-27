التوتر والاكتئاب.. تعرف على أسباب الإمساك والغثيان

من أكثر ما يحفز اضطرابات الجهاز الهضمي، الاكتئاب والتوتر، فعندما تشعر بالغضب يقوم جسمك بإفراز بعض الهرمونات التي تؤثر بشكل واضح في عملية الهضم
مشكلات المعدة لم تنتهِ بعد، فعلى الرغم من وجود أجهزة حساسة في جسم الإنسان ودقيقة للغاية، فإن الجهاز الهضمي يحتل مكانة كبيرة في الأمراض المصاحبة له عند حدوث أي خلل، فالإمساك يعد أحد أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، فهو يتمثل في حركات الأمعاء غير المنتظمة؛ لذا يوصى دائمًا بالبحث في الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك باستمرار، مثل قلة تناول المياه بجانب بعض الأدوية التي تتسبب في الانتفاخ، وغيرهما من الأسباب، وعلى الجانب الآخر فإن الغثيان يتم وصفه بأنه الشعور بعدم الارتياح في المعدة.
أصبح الإمساك من الحالات التي يعانيها الكثير من الأشخاص، وقد تتعرض له ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، وربما يوجد كثير من الأشياء التي تتسبب في ذلك، بجانب تناول طعام غير صحي، فإذا كنت تعاني تشنجات في المعدة بصورة متكررة، إليك في ما يلي بعض الأسباب المحتملة لحدوث ذلك، نقلًا عن "healthline":
1- القولون
أصبح الإمساك من الحالات التي يعانيها الكثير من الأشخاص، وقد تتعرض له ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، وربما يوجد كثير من الأشياء التي تتسبب في ذلك، بجانب تناول طعام غير صحي، فإذا كنت تعاني تشنجات في المعدة بصورة متكررة، إليك في ما يلي بعض الأسباب المحتملة لحدوث ذلك، نقلًا عن "healthline":
1- القولون العصبي
متلازمة القولون العصبي (IBS) من الحالات التي تؤثر فى الأمعاء الغليظة، وقد ينتج عنها الكثير من المشكلات؛ مثل آلام المعدة والانتفاخات والغازات والإمساك، لذا فإن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي يتعرضون للإمساك بشكل متكرر.
القولون يعد من التشنجات الشديدة التي تحدث في المعدة، ولكن لا يحدث أي تلف في الأمعاء الغليظة أو يتسبب في سرطان القولون والمستقيم، وما زال سبب حدوث القولون غير معروف حتى الآن، ربما يحدث نتيجة عدم توازن الباكتيريا الجيدة في القناة الهضمية، أو الالتهابات في الأمعاء الغليظة، أو ربما نتيجة التغيرات غير الطبيعية للأعصاب في الجهاز الهضمي.
2- قلة الترطيب
العطش ليس العرض الوحيد لقلة الترطيب، ولكن ربما تكون بسبب مشكلات في عملية الهضم، فقلة الترطيب تعني عدم حصول الجسم على كميات كافية من السوائل التي يحتاج إليها، فقلة المياه تتسبب في الجفاف وصعوبة في عملية الإخراج، فعندما يفقد جسمك السوائل، تظهر أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والارتباك.
3- الأدوية
إذا كنت تعاني من الغثيان والإمساك في نفس الوقت الذي تناولت فيه دواءً جديدا، فالدواء قد يكون السبب بشكل كبير، فالأعراض الجانبية المصاحبة لبعض الأدوية تتمثل في الإمساك والإسهال إضافةً إلى آلام في المعدة وقيء.
4- نظام غذائي غير متوازن
تناول كثير من اللحوم الحمراء، مع قلة الخضراوات والفواكه يسبب أيضًا الإمساك، وذلك نظرًا لقلة الألياف الغذائية التي تعد ضرورية للجسم بشكل كبير في عمليات الهضم، وعليك أن تضع في الحسبان أن كثيرا من الأشخاص لديهم صعوبة في هضم بعض اللحوم؛ مثل اللحم البقري، ومن ثم فإن ضعف عملية الهضم يحفز بشكل كبير مشكلات المعدة؛ مثل الانتفاخ والغازات والغثيان.
5- فترة الحمل
تعد هذه الفترة التي تمر بها المرأة هي المسؤولة بشكل كبير عن الكثير من مشكلات الهضم، فكثير من النساء الحوامل يتعرضن للإمساك نتيجة زيادة هرمون البروجسترون (هرمون أنثوي يعمل على تنظيم التبويض والحيض)، ومن ثم يبطئ ذلك من الانقباضات المعوية ويتبعه بطء في حركات الأمعاء.
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6- سرطان القولون
يحدث سرطان القولون عند تطور الخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة، ونتيجة ذلك قد يحدث انسداد يحفز حدوث إمساك لكثير من الأشخاص، وتتمثل الأعراض الأخرى لسرطان القولون في فقدان الوزن غير المبرر وآلام البطن.
7- التوتر والاكتئاب
من أكثر ما يحفز اضطرابات الجهاز الهضمي، الاكتئاب والتوتر، فعندما تشعر بالغضب يقوم جسمك بإفراز بعض الهرمونات التي تؤثر بشكل واضح فى عملية الهضم وتسبب بعض الأعراض؛ مثل القيء أو الإمساك، كما أن عملية الهضم قد تقل كفاءتها في أثناء فترات زيادة الغضب أو التوتر.
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