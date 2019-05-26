موظفو «سناب شات» يتجسسون على المستخدمين

تعرض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بجميع منصاتها إلى الانتهاك وتسريب بيانتهم في الفترة الأخيرة، وهذا الأسبوع، تم الكشف عن العديد من تسريب بيانات مستخدمي سناب شات

تحرير:مي فؤاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

لم يكن هذا الأسبوع جيدًا بالقدر الكافي على تطبيق "سناب شات" حسبما ذكرت صحيفة ماذر بورد البريطانية، أن العديد من الإدارات داخل شركة سناب العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لديها أدوات مخصصة للوصول إلى بيانات المستخدم، وقد أساء العديد من الموظفين تلك الخاصية للتجسس على مستخدمي تطبيق سناب شات. قال موظفان سابقان، حسب تحقيق الصحيفة، إن العديد من موظفي سناب أساؤوا استخدام وصولهم إلى بيانات مستخدمي سناب شات قبل عدة سنوات، وأكد موظف حالي هذه المعلومات، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة حصلت عليها الصحيفة وتؤكد المعلومات عن هذه الأداة.

حسب ماذر بورد، وصفت الرسائل الداخلية كيف مكنت الأدوات موظفي سناب شات من الوصول لبيانات حساسة عن المستخدمين، مثل معلومات الموقع الخاصة بهم واللقطات المحفوظة والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. تم تصميم SnapLion؛ إحدى الأدوات المشار إليها لجمع المعلومات بطريقة غير مشروعة عن

حسب ماذر بورد، وصفت الرسائل الداخلية كيف مكنت الأدوات موظفي سناب شات من الوصول لبيانات حساسة عن المستخدمين، مثل معلومات الموقع الخاصة بهم واللقطات المحفوظة والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

تم تصميم SnapLion؛ إحدى الأدوات المشار إليها لجمع المعلومات بطريقة غير مشروعة عن المستخدمين، تستخدم هذه الأداة في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون أو الأوامر القضائية، لكن لم يتم التحقق من الادعاءات المتعلقة بهذه الأداة في إساءة الاستخدام المزعوم.

قال متحدث باسم سناب: "أي تصور بأن الموظفين قد يتجسسون على المنصة الاجتماعية أمر مقلق للغاية وغير دقيق تمامًا. حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية داخل سناب شات. نحن نحتفظ بقليل من بيانات المستخدم، ولدينا سياسات وضوابط قوية للحد من الوصول الداخلي إلى البيانات الموجودة لدينا، بما في ذلك البيانات الموجودة في الأدوات المصممة لدعم إنفاذ القانون. يعتبر الوصول غير المصرح به من أي نوع انتهاكًا واضحًا لمعايير سلوك الشركة التجارية، وفي حالة اكتشافه، يؤدي ذلك إلى إنهاء العمل التجاري بشكل فوري".



كشف التحقيق الذي أجرته الصحيفة عن آلاف الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتي تورطت في التجسس على العديد من مستخدمي سناب شات منذ عام 2014، بما في ذلك المتحرشون بالأطفال الذين يستخدمون التطبيق لإرسال صور غير لائقة للأطفال والمراهقين، وكذلك المتسللون الذين يقومون بنشر المواد الإباحية بعد فبركة العديد من صور الأطفال. أدى هذا الآن إلى قيام الشرطة الإنجليزية بالتحقيق في ثلاث حالات لاستغلال الأطفال المرتبطة بالتطبيق، وبعد إرسال العديد من الرسائل التي تختفي فجأة وتسمح للمتسللين بالهروب من تلك الجريمة.

نقلت صحيفة صنداي تايمز عن آدم سكوت واندت من كلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك، واصفًا سناب شات بأنه "ملاذ" للمعتدين، بحجة أن طبيعة "الاختفاء والتدمير الذاتي" لرسائل سناب شات "تجعل من الصعب على الشرطة جمع الأدلة".

ادعى واندت أنه بهذه الطريقة "ميزت سناب شات نفسها كمنصة تهدف إلى سوء معاملة الأطفال. كانت المشكلة هي أن المتسللين أدركوا أنه بإمكانك إجراء بحث بسيط على جوجل ومعرفة أن معظم رسائل سناب شات غير قابلة للاسترجاع بعد 24 ساعة، حتى بواسطة أوامر إنفاذ القانون".

تعتبر جمعية الأطفالNSPCC الخيرية، سناب شات بمثابة درجة عالية من الخطورة، حيث أوضح متحدث باسم المؤسسة الخيرية أن المنتهكين يستغلون صور الأطفال.

كما حذرت الجمعية الخيرية من الصور التي تم إنشاؤها ذاتيا والتي يشاركها الأطفال أنفسهم. بمجرد مشاركة هذه الصورة أو التقاط لقطات للشاشة، يفقد الطفل السيطرة عليها. قد تبدأ هذه الصور في موقع مثل سناب شات، لكن يمكن أن تنتهي بسهولة بالتجول بين المخالفين المتطورين تقنيا، متجهين إلى الإنترنت المظلم.

قالت سناب: "نهتم بشدة بحماية مجتمعنا ونشعر بالضيق من أي سلوك ينطوي على سوء معاملة القاصر. نعمل بجد للكشف عن سوء المعاملة ومنعه ووقفه على منصتنا ونشجع الجميع؛ الشباب والآباء ومقدمي الرعاية، لإجراء محادثات مفتوحة حول ما يقومون به عبر الإنترنت، وسنستمر في العمل بشكل فوري مع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من منظمات السلامة لضمان استمرار عمل سناب شات في بيئة إيجابية وآمنة".



ركز تحقيق مشابه في مارس على إنستجرام، حيث ادعت الجمعية الخيرية للأطفال أن تطبيق مشاركة الصور على فيسبوك أصبح منصة رائدة لانتهاك واستغلال الأطفال في البلاد. خلال فترة 18 شهرًا حتى سبتمبر من العام الماضي، كان هناك أكثر من 5 آلاف جريمة مسجلة "تتعلق بالجرائم الجنسية مع الأطفال، وزيادة بنسبة 200% في الحالات المسجلة عند استخدام إنستجرام لاستهداف الأطفال وإساءة معاملتهم".

وصف المدير التنفيذي للجمعيةNSPCC هذه الأرقام بأنها "أدلة دامغة على أن الحفاظ على سلامة الأطفال لا يمكن تركه للشبكات الاجتماعية. لا يمكننا انتظار المأساة التالية قبل التحقيق مع شركات التكنولوجيا".

يشير هذا الاستقصاء الأخير إلى نفس النقطة ويأتي بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من نشر حكومة بريطانيا مقترحات "لتدابير جديدة صارمة لضمان أن تكون بريطانيا هي المكان الأكثر أمانًا في العالم لتكون متصلاً بالإنترنت"، معتبرةً أنها "الأولى في العالم التي تطبق" قوانين السلامة الخاصة بالإنترنت.

تتضمن المقترحات هيئة تنظيمية مستقلة لها "صلاحيات اتخاذ إجراءات إنفاذ فعالة ضد الشركات التي انتهكت واجبها القانوني في العناية". سيشمل هذا الإنفاذ "غرامات كبيرة" على المتسللين من موظفي تلك المنصات.

كانت عملية تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي هي محط اهتمام عناوين الصحف العالمية في الفترة الأخيرة. كان انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون السن القانونية، والخطورة التي يواجهها هؤلاء الأطفال، أحد أكثر الجوانب المقلقة التي تم الكشف عنها حتى الآن. التنظيم قادم. ولكن السؤال الأهم؛ هو كيف تمنع المنصات المستخدمين من التحايل عن عمد على ضوابط الأمن الخاصة بهم مع فهم المخاطر التي قد يواجهونها بعد ذلك.