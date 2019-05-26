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موظفو «سناب شات» يتجسسون على المستخدمين

تعرض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بجميع منصاتها إلى الانتهاك وتسريب بيانتهم في الفترة الأخيرة، وهذا الأسبوع، تم الكشف عن العديد من تسريب بيانات مستخدمي سناب شات
تحرير:مي فؤاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
سناب شات
سناب شات
لم يكن هذا الأسبوع جيدًا بالقدر الكافي على تطبيق "سناب شات" حسبما ذكرت صحيفة ماذر بورد البريطانية، أن العديد من الإدارات داخل شركة سناب العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لديها أدوات مخصصة للوصول إلى بيانات المستخدم، وقد أساء العديد من الموظفين تلك الخاصية للتجسس على مستخدمي تطبيق سناب شات. قال موظفان سابقان، حسب تحقيق الصحيفة، إن العديد من موظفي سناب أساؤوا استخدام وصولهم إلى بيانات مستخدمي سناب شات قبل عدة سنوات، وأكد موظف حالي هذه المعلومات، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة حصلت عليها الصحيفة وتؤكد المعلومات عن هذه الأداة.
حسب ماذر بورد، وصفت الرسائل الداخلية كيف مكنت الأدوات موظفي سناب شات من الوصول لبيانات حساسة عن المستخدمين، مثل معلومات الموقع الخاصة بهم واللقطات المحفوظة والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. تم تصميم SnapLion؛ إحدى الأدوات المشار إليها لجمع المعلومات بطريقة غير مشروعة عن
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