أخيرا.. تقدم مرشحين اثنين لانتخابات الجزائر

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

الجزائر

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم الأحد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو المقبل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين اليوم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، والمرشحين الاثنين هما عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين".

ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وحتى صباح اليوم، لم يكن أحد قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، ما جعل الأوضاع تزداد غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، حتى أن البعض