جريمة

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
سجن - تعبيرية
سجن - تعبيرية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
تعود تفاصيل القضية ليوم الأحد 29 يوليو من العام المُنقضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «دعاء.ال.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، تتهم فيه المدعو «أحمد.ع.ال.ال»
اقرأ المزيد
حريق

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
عمارة-مصر-الجديدة

كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (4)

مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
سجن (2)

دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.
القبض-على-متهم

مؤبد ومخدرات.. سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجنا بالعاشر

تمكن رجال القول الأمني المتمركز أسفل كوبري «56» بطريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، برئاسة الملازم أول هشام نجم، من قوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، اليوم السبت، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية تصل إلى 30 عامًا سجنا، حيث تبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين، إحداهما عقوبتها السجن المؤبد، والأخرى عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

«امضي لافضحك».. السجن لعاطل صور جاره عاريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه في القضية رقم 53287 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باستدراج جاره إلى مسكنه، إذ أقدم على تجريده من ملابسه، بعدما هدده بسلاح أبيض «خنجر» كان بحوزته، وذلك لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، قبل أن يسرق هاتفه المحمول، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org