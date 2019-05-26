3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

سجن - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.

تعود تفاصيل القضية ليوم الأحد 29 يوليو من العام المُنقضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «دعاء.ال.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، تتهم فيه المدعو «أحمد.ع.ال.ال»