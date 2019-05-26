الصحفيين العرب ترفض دعوة ترامب لعقد مؤتمر في المنامة

الاتحاد يرفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.. ويرفض دعوة ترامب إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي في المنامة لتمرير صفقة القرن

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي، وحضور أعضاء الأمانة العامة عبد الله البقالي، الدكتور عبد الله الجحلان، ناجي البغوري، ناصر أبو بكر، عدنان الراشد، الصادق الرزيقي، وخالد ميري الأمين العام، وحاتم زكريـا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري، إلياس مراد، عابي فارح الأمناء المساعدون. وكانت قد قررت الأمانة العامة للاتحاد دعوة كافة نقباء الصحافة العربية، الذين تم انتخابهم مؤخرا ليتم تكريمهم في أثناء انعقاد اجتماع الأمانة العامة.

وحضر الاجتماع، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين. اقرأ أيضا| خطة