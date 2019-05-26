رياضة

في بيان رسمي.. الاتحاد المغربي يحتج على جهاد جريشة

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
أرسل الاتحاد المغربي احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أداء الحكم المصري جهاد جريشة، وطاقمه المعاون في مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد اليوم الأحد، قائلًا: "بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم المصري السيد جهاد جريشة الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الجمعة 24 ماي 2019 بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية".
وذكر الاتحاد المغربي في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء. وطلب الاتحاد المغربي ردًا سريعًا من "كاف" تجاه التظلم المقدم ضد
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مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
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مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
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وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".
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الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
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حارس الزمالك: لا نستفيد من التحكيم مثل الآخرين

قال عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، إنه يثق في زميله عمر صلاح، الذي سيحرس عرين القلعة البيضاء، أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور: «الجميع داخل الفريق بالإضافة إلى الجماهير لديهم ثقة كبيرة في عمر صلاح، وأتوقع له أن يكون نجم المباراة الأول أمام نهضة بركان»، وتطرق حارس الزمالك للحديث عن مسيرة فريقه المحلية، معلقًا: «بعض المنافسين استفادوا من أخطاء التحكيم بشكل كبير للغاية، وتحتاج تلك الأخطاء يومًا كاملًا لحصرها، بينما لم يستفد الزمالك من التحكيم مثلهم».
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الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل نهائي الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها عماد السيد حارس مرمى الفريق إصابته بكسر في أحد أصابع اليد، وهي الإصابة التي تسببت في استبداله خلال مباراة فريقه أمام الداخلية التي أقيمت مساء الأحد على استاد بتروسبورت. وتوجه حارس الزمالك رفقة طبيب الفريق إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب بتروسبورت للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة ومن المقرر أن يجري الحارس جراحة في اليد، اليوم الإثنين، وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة
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