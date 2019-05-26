مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

حريق - أرشيفية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإنفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الإنفجار عن مصرع كل من: «عبد المنعم علي عوض»