جريمة

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإنفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الإنفجار عن مصرع كل من: «عبد المنعم علي عوض»
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سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
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كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
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بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
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حريق

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق «المهندسين العرب» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي نشبَّ اليوم، بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، للسيطرة على النيران وإخمادها، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، فيما يشارك المواطنين رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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الحماية المدنية تنقذ محطة كهرباء بالبحيرة من انفجار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات داخل "محطة محولات" في قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل امتداده لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة أحمال أدى لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وتمت السيطرة عليه وسرعة إخماده باستخدام مواد إطفاء رغوي وعمل تبريد على المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته.
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السيطرة على حريقين فى شقتين بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريقين بشقتين بالقاهرة والجيزة، دون اصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات للوقوف على اسباب الحريق. تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا فى الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى بولاق الدكرور، فتم الدفع على الفور بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
قسم-إمبابة

مصدر أمني يكشف حقيقة حريق قسم إمبابة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن الحريق المحدود الذي شب في قسم شرطة إمبابة مساء اليوم الإثنين، سببه ماس كهربائي في لوحة مفاتيح كهرباء، وتم إخماده دون أي خسائر بشرية أو مادية، عقب فصل التيار الكهربائي. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد بتصاعد أدخنة من ديوان قسم شرطة إمبابة الملاصق لمقر إدارة شرطة النجدة، انتقل على الفور رجال الإطفاء إلى مقر القسم، وتبين نشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات، تم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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