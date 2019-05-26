السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليسهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.اقرأ أيضا| المرأة والشباب