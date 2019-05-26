نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

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قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.

وأضاف كين خلال كلمته في مؤتمر بوتسدام حول الأمن السيبراني الوطني بـ(ألمانيا)، أن هذا قد يحدث لأي صناعة أو شركة أخرى في المستقبل إذا لم نواجه هذه المشكلات بشكل مشترك. وتابع قائلاً: "يشرفني أن أتحدث في هذا الحرم الجامعي الجميل لجامعة بوتسدام، عندما وصلت في وقت سابق، قيل لي إننا في موقع تاريخي حيث كان