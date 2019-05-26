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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
هواوي
هواوي
قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
وأضاف كين خلال كلمته في مؤتمر بوتسدام حول الأمن السيبراني الوطني بـ(ألمانيا)، أن هذا قد يحدث لأي صناعة أو شركة أخرى في المستقبل إذا لم نواجه هذه المشكلات بشكل مشترك. وتابع قائلاً: "يشرفني أن أتحدث في هذا الحرم الجامعي الجميل لجامعة بوتسدام، عندما وصلت في وقت سابق، قيل لي إننا في موقع تاريخي حيث كان
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موظفو «سناب شات» يتجسسون على المستخدمين

لم يكن هذا الأسبوع جيدًا بالقدر الكافي على تطبيق "سناب شات" حسبما ذكرت صحيفة ماذر بورد البريطانية، أن العديد من الإدارات داخل شركة سناب العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لديها أدوات مخصصة للوصول إلى بيانات المستخدم، وقد أساء العديد من الموظفين تلك الخاصية للتجسس على مستخدمي تطبيق سناب شات. قال موظفان سابقان، حسب تحقيق الصحيفة، إن العديد من موظفي سناب أساؤوا استخدام وصولهم إلى بيانات مستخدمي سناب شات قبل عدة سنوات، وأكد موظف حالي هذه المعلومات، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة حصلت عليها الصحيفة وتؤكد المعلومات عن هذه الأداة.
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سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
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تطبيقات-هواوي

سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
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3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
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