«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

محكمة - أرشيفية

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، شمال سيناء، وفي خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها