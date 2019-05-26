كأس العالم للشباب.. اليابان تكتسح المكسيك بثلاثية

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

منتخب اليابان

اكتسح المنتخب الياباني نظيره المكسيكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحقق الساموراي، أول فوز لهما في مشوارهم بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب المكسيكي في تحقيق أي نقطة، في إنتظار مباراة الإكوادور وإيطاليا، التي ستقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في وقت لاحق من اليوم.

منتخب اليابان سيطر على مجريات الأمور، وافتتح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق تايسي مياشيرو، بعدها انحصر اللعب في وسط الميدان، في ظل سيطرة مسبية من اليابانيين، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، أضاف كيوسوكي تاغاوا، الهدف الثاني لليابان وتحديدًا في الدقيقة 52، وعاد تايسي

منتخب اليابان سيطر على مجريات الأمور، وافتتح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق تايسي مياشيرو، بعدها انحصر اللعب في وسط الميدان، في ظل سيطرة مسبية من اليابانيين، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف نظيف.



مع بداية الشوط الثاني، أضاف كيوسوكي تاغاوا، الهدف الثاني لليابان وتحديدًا في الدقيقة 52، وعاد تايسي مياشيرو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، مختتمًا ثلاثية اليابان، الذي حصد أول ثلاث نقاط له في غمار المسابقة.



الفوز رفع رصيد اليابان إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة عن منتخب إيطاليا الذي يواجه الإكوادور في وقت لاحق من اليوم، فيما ظل المنتخب المكسيكي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.