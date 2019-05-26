رياضة

صدمة جديدة من لجنة المسابقات للنادي الأهلي

تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
الأهلي
الأهلي
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، إقامة مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في إطار الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في الساعة العاشرة من مساء غد الإثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من ستاد المقاولون العرب. ووفقا للجدول المعلن من لجنة المسابقات، قبل أزمة البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، وأعلن خلاله عدم استكمال مبارياته في الدوري إلا في حالة انتهاء مباريات المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام غدا، 4 مباريات هي: مصر المقاصة مع طلائع الجيش، الداخلية مع المصري، الجونة مع الإسماعيلي، النجوم مع انبي.
ويأتي تعديل ملعب مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في الجولة الـ34 - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري، تأكيدا على إقامة مباريات الدوري في مواعيدها المعلنة مؤخرا، وو ما يعني أن اللجنة ضربت ببيان الأهلي الأخير عرض الحائط، ولم تهتم بطلب النادي الخاص بإقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في موعد واحد. وفجر مجلس
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خالد-الغندور (1)

«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
عبدالله السعيد

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
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وليد-ازارو

رحيل الخطيب.. 7 مشاهد من فوز الأهلي على الطلائع

نجح لاعبو الأهلي في تحقيق فوز قاتل على طلائع الجيش، بهدفين، مقابل هدف، في مباراة تعقدت في شوطها الثاني على المارد الأحمر، لكن الخبر السعيد لجمهور الأهلي جاء في النهاية بتوقيع الظهير التونسي المتألق علي معلول، رغم إهداره ركلة جزاء قبلها بدقائق، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراعه نحو الحفاظ على لقب الدوري. فوز الأهلي على طلائع الجيش جاء بشق الأنفس، في لقاء لم يكن يحتمل خسارة أي نقاط للفريق الأحمر، الذي يمر بحالة تذبذب فني واضحة، لكنه حمل أيضًا مشاهد لافتة جديرة بالذكر، نرصدها في السطور التالية..
الاهلى-وطلائغ-الجيش (1)

مدرب طلائع الجيش يفتح النار على اتحاد الكرة

شن لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، هجومًا عنيفًا على محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، في المواجهة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
اصابة-جيرالدو (2)

مدرب الأهلي: جيرالدو يعاني من إصابة خطيرة

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة طلائع الجيش التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "طلائع الجيش كان فريقًا ليس بالسهل، دفاعيًا كان جيدًا جدًا، أما على المستوى الهجومي فنجح في التسجيل عبر ركلة جزاء".
اسلام جمال-وسيد عبدالحفيظ-يقبل رأسه

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع لاعب الطلائع

اشتبك إسلام جمال لاعب طلائع الجيش مع أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وتمكن الفريق الأحمر من الفوز بها بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وعقب نهاية المباراة دخل إسلام جمال مدافع الطلائع في مشادة قوية مع أحمد فتحي، وتدخل سيد عبدالحفيظ وعدد من لاعبي الفريقين لتهدئة الثنائي، وتم احتواء الأزمة ودخل الجميع إلى غرف ملابس استاد المكس بالإسكندرية.
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