سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الأعلى للإعلام»: وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
وأضاف المجلس: «بعد الإطلاع توصيتي لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس، وموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 مايو 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة لمدة مؤقتة لما ارتكبه من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19 مايو بالخروج عن القيم والأعراف، بشكل يحمل تمييزا
اقرأ المزيد
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-وهشام-توفيق-وزير-قطاع-الأعمال

السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
رعب-604-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-2-يضحك-المشاهدين

هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -12

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الله تعالى عظم من شأن ليلة القدر فأفرد لها سورة كاملة في كتابه الكريم، مما يدل على قدرها وشرفها ومقامها الكبير، ومعنى القدر: أي المقام والشرف. وأضاف مركز الأزهر لـ«التحرير»: ومقام هذه الليلة واضح ظاهر، فهي خيرٌ من ألف شهر، كما حثت الشريعة على أن الطاعة والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تساوي ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وهي ليلة تنزَّل فيها الملائكة برحمة الله، ويأتي هذا الشرف والقدر لأنها نزل فيها كتاب قدره عظيم على نبي عظيم، لأمة قدرها عند الله عظيم.
اقرأ المزيد من الأخبار
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

بعد الطعن.. «الصحفيين» تبدأ الحرب على لائحة الجزاءات

من جديد اشتعلت الحرب على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد الدعوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين ضياء رشوان أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل الماضي، وتضمنت الدعوى شقًّا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

قرار من الأعلى للإعلام حول ترخيص المواقع الإلكترونية

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الثلاثاء، قرارا طالب فيه الهيئة العامة للاستثمار، بعدم منح تراخيص لشركات منشئة لمواقع إلكترونية إلا بعد موافقة المجلس، واستند المجلس في طلبه إلى القانون الذي يمنحه هذا الاختصاص. وقال أحمد سليم أمين عام المجلس، في خطاب موجه للدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه طبقا للمادة السادسة من القانون 180 لسنة 2018، فإنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام".
احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر: تودد الزوجين يجلب السعادة للأسرة

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن حق التقدير والاحترام من أهم حقوق الزوج التي يجب على الزوجة أن تتنبه لها، وقد جعله الرسول طريقا مضمونا سهلا وسريعا للزوجة لدخول الجنة، واستدل على ذلك بحديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، التي لقبت بـ"سفيرة النساء"، إذ ذهبت إلى النبي وقالت له: "أنا وافدة النساء إليك، واعلم أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب، سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع به إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالهدى الذي بعثك الله به، وإنا معشر النساء مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم".
احمد-الطيب (2)

الطيب يوضح حكم الشرع في أخذ مال الزوجة دون رضاها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بما يخالف شرع الله، إذ أن الحق الأهم للزوج على زوجته هو حق الطاعة، الذي كثر فيه الكلام وفهم بشكل خاطئ من قبل المهتمين بحقوق المرأة، إذ أن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل هي من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، مضيفا أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا بقيدين، بأن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباح شرعا، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org