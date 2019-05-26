مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

حادث _ أرشيفية

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

وتبين وفاة الطالبين يوسف محمد وأحمد عباس، وإصابة طالبين آخرين في حالة خطيرة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. من ناحية أخرى، لقى ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" و5 جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة