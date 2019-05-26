جريمة

مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
حادث _ أرشيفية
حادث _ أرشيفية
لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
وتبين وفاة الطالبين يوسف محمد وأحمد عباس، وإصابة طالبين آخرين في حالة خطيرة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. من ناحية أخرى، لقى ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" و5 جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة
اقرأ المزيد
قفاص-محكمة (1)

«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.
حريق

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
عمارة-مصر-الجديدة

كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
سجن

حبس سائق أتوبيس حادث «السحور» في الشرقية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادثين بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون فى حادثين متفرقين، اليوم الأربعاء، الحادث الأول تصادم سيارة لإدارة الاتصالات وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير دمنهور فرعي بنطاق دائرة حوش عيسى، أما الحادث الثاني انقلبت سيارة ملاكي على طريق الإسكندرية رشيد الدولي الساحلي بالقرب من مدخل إدكو، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات حوش عيسى إدكو العام، وحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادثين من على الطرق المشار إليها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org