رياضة

رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
تسلم نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعليق عقوبة رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء التي وقعت عليه من قبل وايقافه عن حضور المباريات الإفريقية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأكد مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها في الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
كما نشر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الكاف رفع الإيقاف عن رئيس القلعة البيضاء. وكتب شوبير: "بعد اعتذاره رسميا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار، رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقى على رئيس الزمالك، وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفدرالية بين الزمالك
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خالد-الغندور (1)

«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
عبدالله السعيد

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس

أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك عن رفع إيقاف الكاف: لا يصح إلا الصحيح

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف»، قائلا: «هناك حملة مسعورة يقودها بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ضدي بالاتفاق مع حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد». وكان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، صرح بأن الكاف قبل التماس رئيس الزمالك، وأنه سيحضر نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضبة بركان المغربي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة المحور، أن تلك الحملة بدأت بقرار منعه من حضور المباريات، لكنه حصل على حكم نهائي، بإلغائه، ويعتبره حكمًا للتاريخ، وليس له بشكل شخصي.
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