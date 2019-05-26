رياضة

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
ويدير مباراة اليوم تحكيميا، طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو. وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، في مباراة الذهاب،
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«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
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النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
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رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

تسلم نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعليق عقوبة رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء التي وقعت عليه من قبل وايقافه عن حضور المباريات الإفريقية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأكد مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها في الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع لابا كودجو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن توقيع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي للقلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة للتحرير، قائلا: "كل ما يتردد عن سفري للمغرب وإنهاء الصفقة كلام لا أساس له من الصحة.. أؤكد مجددًا ما قلته أكثر من مرة سلفا، لم نفتح مفاوضات مع كودجا أو حاولنا التواصل معه، موقفنا لم يتغير، متمسكون بالرباعي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دي كوستا، ليس من بين خطط دعم الفريق حاليًا أي لاعب أجنبي.
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أمير مرتضى لسيد عبدالحفيظ: حاسس بيك وهشوفلك دكتور

سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير وهاجمه في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث.
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مران الزمالك.. دعم عمر صلاح وجلسة تحفيزية من جروس

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة، مع عمر صلاح حارس مرمى الفريق، الذي يحمي مرمى الفارس الأبيض أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، بعد طرده في مباراة النجم الساحلي الأخيرة، بجانب غياب عماد السيد بسبب الإصابة، كما حرص زملاؤه على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا، قبل موقعة بركان.
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بعد فوز الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف وادي دجلة، محمد هلال، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
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