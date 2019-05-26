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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بتكثيف الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الإفريقية في مجال الصحة، وذلك للمساهمة في الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية في إفريقيا، على نحو يساعد على تحقيق معدلات التنمية المستدامة المنشودة بالقارة. اقرأ أيضا| السيسي
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احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شئون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
امتحانات-ثانويه-عامة

التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 432,062 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
بسمة-وهبة

«الأعلى للإعلام»: وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«إهمال تفتيش الصيدليات» في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

شن النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزيرة الصحة بشأن عدم التفتيش على الصيدليات، حيث أعلن النائب اليوم تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات. وأشار فواد إلى انتشار "الصيدليات الورقية" وهي صيدليات مرخصة ومستوفية لكافة الشروط، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، وذلك بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.
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الصحة: خبراء يابانيون وإنجليز لمتابعة التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خبراء من اليابان وإنجلترا موجودون في محافظة بورسعيد منذ أمس، بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان لمتابعة الجودة، وشركة استشارية من منظمة الصحة العالمية وشركة أخرى استشارية للمشروع بدعم من البنك الدولي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمنشآت الطبية، وجاء ذلك خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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هالة زايد تتفقد مستشفيات بورسعيد قبل «التأمين الصحي»

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى محافظة بورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وطالبت الوزيرة، خلال تفقدها أقسام المستشفى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الدولية المطبقة، مبدية عدة ملاحظات حول واجهات المباني ومحيط المستشفى. وبدأت وزيرة الصحة زيارتها لمحافظة بورسعيد بتفقد مستشفى بورفؤاد العام، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى الزهور المركزى، ومستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.
شريف-مدكور (3)

شريف مدكور يرد على سيدة: بتعالج على حسابي (فيديو)

خرج الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على «فسيبوك» بمقطع فيديو ليطمئن الجميع على حالته الصحية بعد إجرائه عملية استئصال ورم خبيث في القولون، وليكشف عن مجموعة من الحقائق بعد ادعاء سيدة يعانى ابنها من مرض السرطان فى العظام، بأن مدكور يتلقى العلاج على نفقة الدولة فى مستشفى حكومي، ومطالبتها بعلاج نجلها مثل شريف مدكور، على حد قولها. وأكد شريف مدكور أنه لا يتلقى العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز أن يتم ربط تواجده داخل أحد المستشفيات الحكومية بأنه يتلقي العلاج على نفقة الدولة.
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