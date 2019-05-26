رياضة

النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
كوليبالي
كوليبالي
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
وكوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016 - 2017، وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قررت المحكمة الرياضية تغريم اللاعب مليون و 436 ألف دولار لصالح الأهلي. اقرأ أيضا| صدمة جديدة
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«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
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عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
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رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

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مختار عن تأجيل مباراة الزمالك: «اللي زينا مالوش رأي»

علق مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، على تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الأحد، تأجيل مباراة الزمالك، أمام نظيره الإنتاج الحربي، لتقام يوم 15 مايو المقبل، بدلا من 1 مايو، وجاء قرار تأجيل المباراة لمشاركة الفريق الأبيض في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
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تعرف على حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية، وذلك في ذهاب نصف نهائي مسابقة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2018- 2019). ويدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم، بحضور 30 ألف مشجع، ويدير مباراة الفريقين الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا، وروميو كاسنجلي من زامبيا، والحكم الرابع أدريك نيكول من زامبيا أيضًا.
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غضب أهلاوي بسبب تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ورطة جديدة دخل فيها مسئولو القلعة الحمراء بسبب تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى في الجولة الحادية والثلاثين من منافسات جدول الدوري الممتاز، والتى كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، حيث طالب مسئولو الأهلي من الجبلاية قبل قرار التأجيل، ضرورة احترام جدول مسابقة الدورى، وعدم تأجيل أى لقاء للانتهاء من المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية، إلا أن طلب مسئولى الأهلي قوبل بالرفض، ووافقت لجنة المسابقات على تأجيل المباراة رسميًّا لانشغال الفريق الأبيض بمواجهتي النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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رئيس الزمالك: علاقتي بتركي آل الشيخ لن يفسدها أحد

رفض رئيس الزمالك تدخل أى فرد من الأهلى فى شؤون القلعة البيضاء، وذلك بعد أن طالب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بعدم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقبلة بالدورى الممتاز. وقال، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور الفضائية": "أرفض تدخل محمد يوسف نهائيا، لأنه عندما تأجل عدد من مباريات الأهلى لم يتدخل أحد منا وقتها، وعندما تمت إهانة الأهلى من مذيع تونسي على الهواء، قمت بالدفاع عن القلعة الحمراء".
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