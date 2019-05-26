النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

كوليبالي

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".

وكوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016 - 2017، وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قررت المحكمة الرياضية تغريم اللاعب مليون و 436 ألف دولار لصالح الأهلي. اقرأ أيضا| صدمة جديدة