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رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا.واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب،
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هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟
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هل يجلس Chernobyl على عرش Game of Thrones؟

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رامز-في-الشلال (3)

رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.
حلا-شيحة

رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
رامز-في-الشلال (3)

رامز في الشلال.. صدمات عنيفة لشيرين رضا (فيديو)

في حلقة اليوم الإثنين، الخامس عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيرين أيضا في نوبة من الصراخ والعويل؛ إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، واستمر رامز في مضايقتها في أثناء المقلب بتحركاته الكثيرة على القارب؛ ما دفعها للنظر له باستغراب شديد.
رامز-في-الشلال (3)

ثبات أحمد حجازي بمقلب رامز في الشلال (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، أحمد حجازي لاعب نادي الأهلي السابق ونادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي الحالي والمنتخب المصري، وفي بداية الحلقة وفي أثناء استقبال حجازي، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.
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