رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا.واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب،