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البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

تحرير:محمد فتحي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
الهلال - صورة أرشيفية
الهلال - صورة أرشيفية
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
وأوضح القاضي، في تصريح خاص لـ"التحرير" أنه حين انتهاء اللجان من إثبات الرؤيا يتم إبلاغ دار الافتاء وفضيلة المفتي لإعلان النتيجة الرسمية للرؤيا. وحول الأماكن التي يتم فيها البحث عن رؤية عيد الفطر، أجاب القاضي: "الأماكن تكون بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها أبو سمبل، بني سويف، القاهرة، مدينة 6 أكتوبر،
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«الأعلى للإعلام»: وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
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السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
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هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -12

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الله تعالى عظم من شأن ليلة القدر فأفرد لها سورة كاملة في كتابه الكريم، مما يدل على قدرها وشرفها ومقامها الكبير، ومعنى القدر: أي المقام والشرف. وأضاف مركز الأزهر لـ«التحرير»: ومقام هذه الليلة واضح ظاهر، فهي خيرٌ من ألف شهر، كما حثت الشريعة على أن الطاعة والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تساوي ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وهي ليلة تنزَّل فيها الملائكة برحمة الله، ويأتي هذا الشرف والقدر لأنها نزل فيها كتاب قدره عظيم على نبي عظيم، لأمة قدرها عند الله عظيم.
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تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
قمر

تم البدر والأيام بتجري.. قمر رمضان يكتمل في ميعاده

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن قمر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1440 اكتمل بدرا الليلة الماضية (مساء السبت) فى تمام الساعة 11 مساء و11 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أنه ظهر ساطعا مكتملا فى سماء القاهرة. موضحا أن ظهور القمر في مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون شكله بدرا عندما يكون موقعا الشمس والقمر على جانبي الأرض متقابلين، مشيرا إلى أن القمر سيصل مرحلة التربيع الأخر يوم الأحد القادم.
هلال-رمضان

«البحوث الفلكية» تكشف عدد أيام شهر رمضان هذا العام

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عده شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440 هجريا، ستكون 29 يوما، وأن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول فجر اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وبذلك يكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، مشيرا إلى أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير.
البنك-المركزى-المصرى

إعلان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

وزَّع البنك المركزي منشورا على البنوك العاملة في مصر، وذلك من أجل تحديد مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر رمضان، وسوف تفتح فروع البنوك أبوابها للعملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بدلا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في الشهور العادية، على أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين في البنوك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بدلا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا في الشهور العادية.
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