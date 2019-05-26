البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

تحرير:محمد فتحي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

الهلال - صورة أرشيفية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.

وأوضح القاضي، في تصريح خاص لـ"التحرير" أنه حين انتهاء اللجان من إثبات الرؤيا يتم إبلاغ دار الافتاء وفضيلة المفتي لإعلان النتيجة الرسمية للرؤيا. وحول الأماكن التي يتم فيها البحث عن رؤية عيد الفطر، أجاب القاضي: "الأماكن تكون بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها أبو سمبل، بني سويف، القاهرة، مدينة 6 أكتوبر،