«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

خالد الغندور

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس، اليوم، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى