رياضة

«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
خالد الغندور
خالد الغندور
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي. وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
من ناحية أخرى، أصدر المجلس، اليوم، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى
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سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
عبدالله السعيد

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
نادي الزمالك

رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

تسلم نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعليق عقوبة رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء التي وقعت عليه من قبل وايقافه عن حضور المباريات الإفريقية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأكد مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها في الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
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خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
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خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
الاهلي-وسموحة (12)

ماذا قال مرتضى والغندور والعدل عن هدف الأهلي؟

شهد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" حالة من الغضب من بعض الرياضيين والفنانين، بعد نتيجة مباراة الأهلى وسموحة وتسجيل جيرالدو هدف المارد الأحمر فى الدقيقة 98، رغم أن حكم المباراة احتسب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت فى إطار الأسبوع الـ32 من عمر الدورى المصرى، ليصل الأهلي بهذا الفوز إلى النقطة 70، التي جمعها من 30 مباراة متصدرًا جدول الدورى، بينما يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة جمعها من 30 مباراة.
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