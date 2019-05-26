أول رد من الأهلي على تعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

كوليبالي

علق حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والهارب من صفوف المارد الأحمر، إلى فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017".

وواصل عبدالرازق: "قرار العقوبة نهائي وواجب النفاذ، والفيفا أعطى اللاعب فترة ليدفع الغرامة، والمهلة تنتهي يوم 24 يونيو المقبل، وإذا لم يدفع هذه الغرامة لن يتم تسجيله في قائمة الفريق التونسي إلا بعد دفع الغرامة". واختتم: "لم نتلق أي اتصالات بشأن أن النجم الساحلي، سيتكفل بالغرامة الموقعة على اللاعب،

وواصل عبدالرازق: "قرار العقوبة نهائي وواجب النفاذ، والفيفا أعطى اللاعب فترة ليدفع الغرامة، والمهلة تنتهي يوم 24 يونيو المقبل، وإذا لم يدفع هذه الغرامة لن يتم تسجيله في قائمة الفريق التونسي إلا بعد دفع الغرامة".



واختتم: "لم نتلق أي اتصالات بشأن أن النجم الساحلي، سيتكفل بالغرامة الموقعة على اللاعب، نتابع الأمر بشكل مستمر وننتظر ماسيحدث خلال الأيام المقبلة".



كوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/ 2017 قبل الماضي، وقدم اللاعب مستوى رائعا مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قررت المحكمة الرياضية تغريم اللاعب مليونًا و436 ألف دولار.



وأعلن النجم الساحلي في وقت سابق من اليوم عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري، لمدة 4 مواسم.