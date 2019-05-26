رياضة

أول رد من الأهلي على تعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
كوليبالي
كوليبالي
علق حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والهارب من صفوف المارد الأحمر، إلى فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017".
وواصل عبدالرازق: "قرار العقوبة نهائي وواجب النفاذ، والفيفا أعطى اللاعب فترة ليدفع الغرامة، والمهلة تنتهي يوم 24 يونيو المقبل، وإذا لم يدفع هذه الغرامة لن يتم تسجيله في قائمة الفريق التونسي إلا بعد دفع الغرامة". واختتم: "لم نتلق أي اتصالات بشأن أن النجم الساحلي، سيتكفل بالغرامة الموقعة على اللاعب،
اقرأ المزيد
فرجاني-ساسي‎

جماهير الزمالك تستقبل «ساسي وشيكابالا» بالهتافات

هتفت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الذي سيشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام منافسه نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين خلال عمليات الإحماء قبل بداية المباراة. وحيت جماهير الزمالك لاعبي فريقها وحاولت الشد من أزر اللاعبين في المباراة المُنتظرة وطالبوهم بتحقيق البطولة، وهتفت الجماهير للدولي التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني من الإصابة بعد أن ظهر في أرضية استاد برج العرب قائلة: "تعالى يا ساسي.. فرجاني ساسي أهو".
فريق-الاسماعيلى

بتروجت يرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي

أعلن نادى بتروجت عن رفضه إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على ملعب الجونة، وذلك من خلال بيان رسمى أصدره النادي البترولي اليوم الأحد والذى أكد فيه تمسكه برفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى غدا بالدورى، كما طلب -خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري- إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت.
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي ستقام، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث شهد التشكيل أكثر من مفاجأة وهي البدء بمحمد إبراهيم بدلًا من محمود عبدالعزيز "زيزو"، وشهد التشكيل استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش كما اختار جروس حميد أحداد لقيادة هجوم الفريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتعاقد مع لاعب الأهلي الهارب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي هرب من القلعة الحمراء، في مايو 2017، دون سبب مقنع، وقدم النادي شكوى ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ قال النادي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".
تركي آل الشيخ

تعرف على هدية تركي الشيخ لـ"علي جبر" بمناسبة زواجه

لا صوت يعلو بين لاعبي بيراميدز على صوت الهدية التي منحها تركي آل شيخ مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه لزميلهم في الفريق علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والمنتخب الوطني، احتفالاً بزفافه الذي أقيم بعد مباراة الفريق مع الزمالك والتي نجح بيراميدز في التفوق فيها وتحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر. لاعبو بيراميدز فوجئوا بما يتردد عن تلقي زميلهم هدية عبارة عن مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دولار، ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي قيمة لم يحصل عليها أي لاعب منهم على سبيل الهدية من قبل.
عماد-متعب-

تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (9)

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز

استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org