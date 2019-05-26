سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

متهمة- أرشيفية

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو علي رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاها داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

بإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "أنوار" مسجلة جنائياً سبق اتهامها في عدد 9 قضايا سرقة وابنتها ربة منزل.باستئذان النيابة بالعامة، وعمل كمين تم القبض على الأم، وأرشدت عن مبلغ 122 ألف و 600 جنيه من متحصلات السرقة وأن باقي المبلغ