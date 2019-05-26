جريمة

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
متهمة- أرشيفية
متهمة- أرشيفية
ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو علي رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاها داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
بإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "أنوار" مسجلة جنائياً سبق اتهامها في عدد 9 قضايا سرقة وابنتها ربة منزل.باستئذان النيابة بالعامة، وعمل كمين تم القبض على الأم، وأرشدت عن مبلغ 122 ألف و 600 جنيه من متحصلات السرقة وأن باقي المبلغ
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ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
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ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.
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سيارة للبيع تكشف لغز سرقة الشقق في القاهرة

سيارة ملاكي معروضة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية كانت محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أبلغوا ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في مديرية أمن القاهرة. كان الأمر بمنزلة طرف الخيط للكشف عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بنطاق العاصمة، وانتقلت قوة أمنية من القسم وتمكن رئيس المباحث ومعاونوه من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما سيارة ملاكي، في أثناء وجودهما بشارع الشركات بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
سرقة-مساكن (1)

أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
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