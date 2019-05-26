رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
الزمالك
الزمالك
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي ستقام، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث شهد التشكيل أكثر من مفاجأة وهي البدء بمحمد إبراهيم بدلًا من محمود عبدالعزيز "زيزو"، وشهد التشكيل استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش كما اختار جروس حميد أحداد لقيادة هجوم الفريق.
وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة نهضة بركان المغربي كالتالي: في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغنىفي خط الوسط : محمود عبد المنعم "كهربا" – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف "اوباما"في خط الهجوم : حميد أحدادبينما
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فرجاني-ساسي‎

جماهير الزمالك تستقبل «ساسي وشيكابالا» بالهتافات

هتفت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الذي سيشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام منافسه نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين خلال عمليات الإحماء قبل بداية المباراة. وحيت جماهير الزمالك لاعبي فريقها وحاولت الشد من أزر اللاعبين في المباراة المُنتظرة وطالبوهم بتحقيق البطولة، وهتفت الجماهير للدولي التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني من الإصابة بعد أن ظهر في أرضية استاد برج العرب قائلة: "تعالى يا ساسي.. فرجاني ساسي أهو".
فريق-الاسماعيلى

بتروجت يرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي

أعلن نادى بتروجت عن رفضه إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على ملعب الجونة، وذلك من خلال بيان رسمى أصدره النادي البترولي اليوم الأحد والذى أكد فيه تمسكه برفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى غدا بالدورى، كما طلب -خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري- إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت.
كوليبالي

أول رد من الأهلي على تعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي

علق حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والهارب من صفوف المارد الأحمر، إلى فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017".
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مران-الزمالك-في-المغرب (5)

الزمالك يعلن موعد السفر إلى الإسكندرية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية. كما طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائمًا على قدر المسئولية.
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: فخورون بما قدمناه في الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم حالة تركيز شديدة قبل مواجهة نهضة بركان، في الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الأحد. وأضاف أمير، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الفريق خاض مشوارًا طويلا في بطولة الكونفدرالية حتى الوصول للنهائي، ويعاني في هذه المرحلة من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، بداية من مصطفى فتحي، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، مرورًا بجنش، وعماد السيد مؤخرًا.
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