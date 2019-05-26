مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي ستقام، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث شهد التشكيل أكثر من مفاجأة وهي البدء بمحمد إبراهيم بدلًا من محمود عبدالعزيز "زيزو"، وشهد التشكيل استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش كما اختار جروس حميد أحداد لقيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة نهضة بركان المغربي كالتالي: في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغنىفي خط الوسط : محمود عبد المنعم "كهربا" – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف "اوباما"في خط الهجوم : حميد أحدادبينما