Watch iT: شركتنا مملوكة للدولة ومهمتها وقف القرصنة

بيان أصدرته اليوم الأحد، شركة Watch iT، لتؤكد أنها أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، بهدف حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري.

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تامر مرسي

أعلنت شركة Watch iT، أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.

وأكدت شركة Watch iT أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرًا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف المتعمد وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلا مملوكة للدولة المصرية، وهدفها حماية حقوق التليفزيون المصري، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر ترفضه الشركة جملة وتفصيلا،