فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

Watch iT: شركتنا مملوكة للدولة ومهمتها وقف القرصنة

بيان أصدرته اليوم الأحد، شركة Watch iT، لتؤكد أنها أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، بهدف حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري.
تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تامر مرسي
تامر مرسي
أعلنت شركة Watch iT، أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.
وأكدت شركة Watch iT أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرًا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف المتعمد وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلا مملوكة للدولة المصرية، وهدفها حماية حقوق التليفزيون المصري، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر ترفضه الشركة جملة وتفصيلا،
اقرأ المزيد
بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
غادة-عبد-الرازق (2)

غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.
رامز-في-الشلال (3)

رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
اقرأ المزيد من الأخبار
تامر-مرسى

Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
تامر-مرسى

تامر مرسي يهدي التليفزيون المصري 3 مسلسلات في رمضان

قبل ساعات من انطلاق الماراثون الرمضاني لعام 2019، قامت مجموعة إعلام المصريين، برئاسة تامر مرسي، بإهداء التليفزيون المصري ثلاثة أعمال درامية للعرض على شاشاتها فى رمضان، وهي؛ «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، «طلقة حظ» بطولة مصطفى خاطر و«علامة استفهام» بطولة محمد رجب، وقال تامر مرسي، فى بيان له، اليوم الأحد، إن المجموعة قامت بإهداء ثلاثة أعمال تمتلك حقوق إذاعتها فى مصر، إلى الهيئة الوطنية للإعلان، للعرض خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام، يأتى هذا الإهداء فى إطار التعاون المستمر بيننا.
تامر-مرسى

أول تعليق لتامر مرسي عن إطلاق Watch iT بديلا ليوتيوب

تأكيدًا لما نشرته "التحرير" بالأمس، أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، بشكل رسمي، عن تدشين منصة رقمية للمحتوى الإعلامي باسم Watch iT، تعرض المحتوى الدرامي والبرامجي الذي يُذاع على القنوات التي تمتلكها (CBC -DMC -ON- الحياة)، وتكون بذلك بديلة عن طرح الأعمال على موقع "يوتيوب"، وتقدّم المنصة خدماتها مجانًا لمدة أسبوع، وبعده تبلغ قيمة الاشتراك 99 جنيهًا شهريًّا، و555 جنيها نصف سنوي، و999 جنيهًّا سنويًّا. وبذلك تعرض "إعلام المصريين" على هذه المنصة 15 مسلسلًا تُنتجها وتعرضها على قنواتها في شهر رمضان 2019.
على عبد الحليم

وفاة علي عبد الحليم مدير البرامج الدينية في ماسبيرو

توفي، صباح اليوم الأحد، الدكتور علي عبد الحليم، مذيع البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وذلك بعد وعكة صحية تعرض لها منذ عدة أيام، مكث على أثرها في العناية المركزة حتى وفاته المنية صباح اليوم. وأعلنت الدكتورة مها مدحت، مستشار رئيس التليفزيون المصري ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون سابقا، أنه سيتم تشييع جثمان الإعلامي علي عبد الحليم عصر اليوم من مسقط رأسه بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وسوف يقام عزاء الإعلامى الراحل غدًا الإثنين بالشرقية أيضا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org