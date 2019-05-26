Watch iT: شركتنا مملوكة للدولة ومهمتها وقف القرصنة

بيان أصدرته اليوم الأحد، شركة Watch iT، لتؤكد أنها أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، بهدف حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري.
أعلنت شركة Watch iT، أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.
وأكدت شركة Watch iT أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرًا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف المتعمد وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلا مملوكة للدولة المصرية، وهدفها حماية حقوق التليفزيون المصري، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر ترفضه الشركة جملة وتفصيلا،
وأكدت شركة Watch iT أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرًا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف المتعمد وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلا مملوكة للدولة المصرية، وهدفها حماية حقوق التليفزيون المصري، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر ترفضه الشركة جملة وتفصيلا، وتعلن ما يلي:
-Watch iT باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في أرشيف التليفزيون المصري، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التليفزيون المصري.
- الشركة لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعي بماسبيرو، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة في عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامي والسينمائي المصري في العالم.
- الرؤية العامة للشركة تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع، وتؤكد أن مسار شركة Watch iT باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين.
- Watch iT ترحب بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما، كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية في مصر.
- الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها في صناعة السينما والتليفزيون والإنتاج الفني عموما بما يحمي القوة الناعمة المصرية الآن وفي المستقبل.
اقرأ أيضًا| Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، قد وقعتا بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
ومن جانبه أكد المنتج تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT.
اقرأ أيضًا| أول تعليق لتامر مرسي عن إطلاق Watch iT بديلا ليوتيوب
وفي نفس السياق أشار حسين زين، إلى أن "هذا التعاون هو جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامى المصري، كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده".
وجاء البروتوكول الجديد مكملا لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التليفزيون المصري حصريا فى مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، ولا سيما أن ماسبيرو يمتلك الكثير من المحتوى المميز والذي كان قد تم استباحته في الماضي على العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.