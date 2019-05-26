ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

متفجرات- أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 16 جوالا لمادة يشتبه في كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم، وزنت 800 كيلو جرام كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة، والمحظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة. بمواجهة مندوب صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الرسالة