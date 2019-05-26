جريمة

ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
متفجرات- أرشيفية
متفجرات- أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 16 جوالا لمادة يشتبه في كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم، وزنت 800 كيلو جرام كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة، والمحظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة. بمواجهة مندوب صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الرسالة
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ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو علي رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاها داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.
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المرور تضبط 30 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

الانضباط المروري في الشوارع والميادين شعار مستمر لحملات رجال الإدارة العامة للمرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالعمل على تحقيق أعلى معدلات للسيولة المرورية، لا سيما أوقات الذروة الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان الكريم، وتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري والحد من حوادث التصادم وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 12 ألف قضية خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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ماشية نافقة وذبح مخالف..ضبط 770كيلو لحم فاسد بالجيزة

تشكل ثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة غير المرخصة "صداعا" مزمنا يؤرق أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التي تولي اهتماما كبيرا لذلك الملف من خلال توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الجزارين وثلاجات حفظ اللحوم بمختلف محافظات الجمهورية حرصا على صحة المواطنين والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البعض لطرح كميات من اللحوم ومصنعاتها الفاسدة بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة وفق القانون وذلك من خلال حملات إدارات مباحث التموين بشتى أنحاء البلاد.
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براءة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألفا و 212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "العادلي" و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات.
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